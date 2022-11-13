Жителей тюменского поселка отрезали от цивилизации из-за ремонта федеральной трассы

Жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» из-за строительства федеральной трассы остались без заезда в поселок. По словам тюменцев, дорожная техника разбила всю дорогу и теперь по не может проехать ни автобус, ни автомобили служб неотложной помощи.

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