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Жителей тюменского поселка отрезали от цивилизации из-за ремонта федеральной трассы

13 ноября 11:42
Фото: Типичная Тюмень
Жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» из-за строительства федеральной трассы остались без заезда в поселок. По словам тюменцев, дорожная техника разбила всю дорогу и теперь по не может проехать ни автобус, ни автомобили служб неотложной помощи.
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Тюмень

Фотографии разбитого дорожного полотна местные жители опубликовали в обществе в сообществе «Типичная Тюмень».

«Начали строительство федеральной трассы, а заезд в посёлок не сделали, стало только хуже, чем прежде. Теперь жители не могут выехать и увезти детей в школу, скорая к пожилому жителю не сможет проехать, если так и оставить дальше. Администрация Успенского района на эти обращения никак не реагирует», — пожаловались тюменцы.

В комментариях под опубликованным постом местные жители обратились к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему.

Ранее «Наш Город» писал, что на плохое качество дорожного полотна жаловались жители поселка Московский, где дорога во дворе дома оказалась сплошь усеяна ямами.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Ремонт дорог#Качество дорог#Жалобы#Валентина Бурнашева
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