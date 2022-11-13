Жителей тюменского поселка отрезали от цивилизации из-за ремонта федеральной трассы

Фотографии разбитого дорожного полотна местные жители опубликовали в обществе в сообществе «Типичная Тюмень».
«Начали строительство федеральной трассы, а заезд в посёлок не сделали, стало только хуже, чем прежде. Теперь жители не могут выехать и увезти детей в школу, скорая к пожилому жителю не сможет проехать, если так и оставить дальше. Администрация Успенского района на эти обращения никак не реагирует», — пожаловались тюменцы.
В комментариях под опубликованным постом местные жители обратились к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему.
Ранее «Наш Город» писал, что на плохое качество дорожного полотна жаловались жители поселка Московский, где дорога во дворе дома оказалась сплошь усеяна ямами.