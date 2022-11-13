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«Как лунная поверхность»: жители тюменского поселка остались без дороги

13 ноября 06:36
Фото: ЧС Тюмень
Жители тюменского поселка Московский жалуются на разбитую дорогу во дворе дома на улице Урожайной, 4. По словам тюменцев, все дорожное полотно усеяно ямами, а многочисленные обращения к властям результатов не дают.
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Тюмень

Фотографии дороги местные жители опубликовали в сообществе «ЧС Тюмень». В комментариях под постом подписчики группы отметили, что ямы на дорогах — проблема многих дворов областной столицы.

«На улице Полевой, 14, дорога, как после бомбёжки. После дождя появляются огромные лужи, которые невозможно обойти. При это ямы постоянно засыпают, но после выпадения осадков они образуются вновь», посетовали горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года произошло более 220 дорожно-транспортных происшествий. 12,5% из них — из-за низкого качества дорог. По данным ГУС, на сегодняшний день в нормативное состояние в регионе 83% автомобильных дорог Тюмени и Тюменского района. К 2024 году этот показатель планируют увеличить до 85%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Качество дорог#Ямы#Жалобы
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