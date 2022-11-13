«Как лунная поверхность»: жители тюменского поселка остались без дороги

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года произошло более 220 дорожно-транспортных происшествий. 12,5% из них — из-за низкого качества дорог. По данным ГУС, на сегодняшний день в нормативное состояние в регионе 83% автомобильных дорог Тюмени и Тюменского района. К 2024 году этот показатель планируют увеличить до 85%.