Неадекватный тюменец разбил стекла трех автомобилей

Однако сделать это ему не удалось, поскольку фармацевт выставила его за двери заведения после того, как он попытался украсть у нее сотовый телефон. Обиженный тюменец решил отыграться на припаркованных машинах – бутылкой он разбил зеркала и стекла трех автомобилей.