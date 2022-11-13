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Неадекватный тюменец разбил стекла трех автомобилей

13 ноября 09:58
Фото: тг-канал "Наш Город"
Три автомобиля, припаркованных на улице Николая Ростовцева, пострадали сегодня утром из-за действий местного жителя, находящегося в неадекватном состоянии. Мужчина пытался купить в аптеке успокоительное средство.
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Тюмень

Однако сделать это ему не удалось, поскольку фармацевт выставила его за двери заведения после того, как он попытался украсть у нее сотовый телефон. Обиженный тюменец решил отыграться на припаркованных машинах – бутылкой он разбил зеркала и стекла трех автомобилей.

Очевидцы вызвали полицию. На данный момент хулиган доставлен в отделение, его допрашивают. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье «Хулиганство».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском микрорайоне Антипино в одной из многоэтажек взрослый мужчина бегал с битой в руке за школьником. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде дома. В УМВД по Тюменской области в настоящее время устанавливают личность мужчины.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Хулиганство#Умышленное повреждение имущества#Уголовная ответственность
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