Неадекватный тюменец разбил стекла трех автомобилей

Однако сделать это ему не удалось, поскольку фармацевт выставила его за двери заведения после того, как он попытался украсть у нее сотовый телефон. Обиженный тюменец решил отыграться на припаркованных машинах – бутылкой он разбил зеркала и стекла трех автомобилей.
Очевидцы вызвали полицию. На данный момент хулиган доставлен в отделение, его допрашивают. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье «Хулиганство».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском микрорайоне Антипино в одной из многоэтажек взрослый мужчина бегал с битой в руке за школьником. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде дома. В УМВД по Тюменской области в настоящее время устанавливают личность мужчины.