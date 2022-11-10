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Неадекватный тюменец гонялся за школьником с битой

Вчера, 08:16
Фото: 1MI
В тюменском микрорайоне Антипино в подъезде одного из домов, расположенных на улице Беловежской, мужчина с битой с руке гонялся за школьником. Инцидент зафиксировала видеокамера наблюдения в здании.
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Тюмень

По словам очевидцев, в подъезд за ребенком мужчина забежал, выкрикивая нецензурные слова. Чем закончилось данное происшествие и что стало причиной конфликта – неизвестно.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что на данный момент разбираются в произошедшем, личность мужчины устанавливается.

В социальных сетях тюменцы предположили, что полуголый мужчина – это отец школьника. Бежал он за ним, по всей видимости, с целью наказать за плохое поведение или полученную двойку.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября в Тюмени местная жительница, находящаяся в неадекватном состоянии, разбила молотком лобовые стекла у нескольких автомобилей, припаркованных на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюменку задержала полиция, после чего передала работникам медицинского заведения.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#УМВД#Тюменская область#Новости тюмени#Конфликты#Школьники
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