Неадекватный тюменец гонялся за школьником с битой

По словам очевидцев, в подъезд за ребенком мужчина забежал, выкрикивая нецензурные слова. Чем закончилось данное происшествие и что стало причиной конфликта – неизвестно.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что на данный момент разбираются в произошедшем, личность мужчины устанавливается.
В социальных сетях тюменцы предположили, что полуголый мужчина – это отец школьника. Бежал он за ним, по всей видимости, с целью наказать за плохое поведение или полученную двойку.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября в Тюмени местная жительница, находящаяся в неадекватном состоянии, разбила молотком лобовые стекла у нескольких автомобилей, припаркованных на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюменку задержала полиция, после чего передала работникам медицинского заведения.