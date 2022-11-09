Психолог описала приемы псевдоэкстрасенсов

Такая уловка применяется многими экстрасенсами. Их задача убедить клиентов в своих сверхспособностях и умении предсказывать будущее. Правда в том, что «прорицатели» говорят о том, что от них хотят услышать. Это верный психологический прием. А когда слова экстрасенса сбываются, это значит, человек успел получить установку во время сеанса, и позже реализовал ее.