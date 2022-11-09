Психолог описала приемы псевдоэкстрасенсов

В интервью NEWS.ru эксперт привела в пример бытовые истории об изменениях в личной жизни, покупках и т.п.
По ее словам, любую информацию можно проецировать на себя. Если лжеэкстрасенс описывает ситуации в казенном доме, описывает карьерный рост, сложности в личной жизни, каждый может представить себя в подобных предсказаниях. Объяснение простое. В жизни каждого человека есть казенный дом – это работа или место учебы, все люди что-то покупают и заключают сделки.
Психолог объяснила, что гадалка обычно описывает человека с позитивной точки зрения, добавляя негативные детали для правдоподобности, но при этом пугая человека ужасными предсказаниями.
Такая уловка применяется многими экстрасенсами. Их задача убедить клиентов в своих сверхспособностях и умении предсказывать будущее. Правда в том, что «прорицатели» говорят о том, что от них хотят услышать. Это верный психологический прием. А когда слова экстрасенса сбываются, это значит, человек успел получить установку во время сеанса, и позже реализовал ее.
Гузель Сафина уверена, чем выше уровень ответственности за личный выбор, тем меньше шансов попасться уловки лжэпрорицателей.