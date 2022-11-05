Концерт для бойцов

Певец Андрей Куряев выступил перед мобилизованными тюменцами

Российский шансонье Андрей Куряев прилетел накануне в Тюмень для того, чтобы поддержать боевой дух мобилизованных тюменцев. Артист выступил с часовым концертом перед бойцами в пункте их размещения.