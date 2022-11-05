Концерт для бойцов

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, артисты выездных концертных бригад ДНК "Строитель", центров культуры и досуга "Калинка", «Юность», «премьера», ДК "Поиск" практически ежедневно устраивают мероприятия для мобилизованных.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы проходят обучение на полигоне ТВВИКУ. Военных учат стрелять, маскироваться, преодолевать минное поле, оказывать медицинскую помощь раненым.
Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября и завершилась 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано 300 тысяч человек.