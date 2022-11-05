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Концерт для бойцов

5 ноября 04:25
Фото: Информационный центр правительства ТО

Певец Андрей Куряев выступил перед мобилизованными тюменцами

Российский шансонье Андрей Куряев прилетел накануне в Тюмень для того, чтобы поддержать боевой дух мобилизованных тюменцев. Артист выступил с часовым концертом перед бойцами в пункте их размещения.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, артисты выездных концертных бригад  ДНК "Строитель", центров культуры и досуга "Калинка", «Юность», «премьера», ДК "Поиск" практически ежедневно устраивают мероприятия для мобилизованных.

Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы проходят обучение на полигоне ТВВИКУ. Военных учат стрелять, маскироваться, преодолевать минное поле, оказывать медицинскую помощь раненым.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября и завершилась 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано 300 тысяч человек.

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Тюменская область#Новости тюмени#Военнослужащие#Армия
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