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Инцидент в баре с гимном исчерпан

4 ноября 10:35
Фото: 1MI

Инцидент в тюменском баре с гимном исчерпан

Владелец тюменского бара, где сегодня ночью одному из посетителей отказали в просьбе включить «на заказ» гимн России, рассказал, что произошло в заведении на самом деле.
«В бар пришла компания молодых людей. Здесь они изрядно выпили, после чего начали заказывать различные песни, в том числе и с матами. В конце они стали требовать включить гимн Российской Федерации. Все их просьбы без исключения остались без внимания, потому что в нашем заведении услугу «песни на заказ» не предоставляют. Среди работников кафе нет националистов», - пояснил Кирилл, владелец бара.

Ранее «Наш Город» писал, что в социальных сетях появилась информация о том, что тюменцу было отказано в просьбе включить гимн РФ. Также сообщалось, что заведение после данного инцидента закрылось. Однако, как выяснилось, действительности эта информация не соответствовала.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Конфликты#Заведения#Видео
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