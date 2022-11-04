Инцидент в баре с гимном исчерпан

Ранее «Наш Город» писал, что в социальных сетях появилась информация о том, что тюменцу было отказано в просьбе включить гимн РФ. Также сообщалось, что заведение после данного инцидента закрылось. Однако, как выяснилось, действительности эта информация не соответствовала.