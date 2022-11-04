Инцидент в баре с гимном исчерпан

«В бар пришла компания молодых людей. Здесь они изрядно выпили, после чего начали заказывать различные песни, в том числе и с матами. В конце они стали требовать включить гимн Российской Федерации. Все их просьбы без исключения остались без внимания, потому что в нашем заведении услугу «песни на заказ» не предоставляют. Среди работников кафе нет националистов», - пояснил Кирилл, владелец бара.
Ранее «Наш Город» писал, что в социальных сетях появилась информация о том, что тюменцу было отказано в просьбе включить гимн РФ. Также сообщалось, что заведение после данного инцидента закрылось. Однако, как выяснилось, действительности эта информация не соответствовала.