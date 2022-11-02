РЭО: на конкурс рисунка почтовой марки на тему экологии было подано 338 заявок

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, рассказал, что конкурс „Экология“ входит в программу просветительской деятельности организации. Работы номинантов рассматривались в двух номинациях: “Почтовая марка” и “Изображение для почтового конверта”. Участвовать в конкурсе могли не только художники-профессионалы, но и учащиеся и выпускники творческих учебных заведений, любители, дизайнеры. Худсовет, состоящий из руководства АО «Марка», членов филателистического сообщества РФ, ППК “РЭО”, опытных в сфере почтовых миниатюр художников, а также участников Союза художников РФ и академиков Российской академии художеств, рассматривал как индивидуальные проекты, так и работы коллективов.