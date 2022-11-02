РЭО: на конкурс рисунка почтовой марки на тему экологии было подано 338 заявок

Организаторы конкурса — Российский экологический оператор (РЭО) и АО «Марка», состязание было проведено при участии Московского отделения Союза художников РФ (МОСХ РФ). Конкурс стартовал 27 июня, а закончился 1 сентября текущего года.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, рассказал, что конкурс „Экология“ входит в программу просветительской деятельности организации. Работы номинантов рассматривались в двух номинациях: “Почтовая марка” и “Изображение для почтового конверта”. Участвовать в конкурсе могли не только художники-профессионалы, но и учащиеся и выпускники творческих учебных заведений, любители, дизайнеры. Худсовет, состоящий из руководства АО «Марка», членов филателистического сообщества РФ, ППК “РЭО”, опытных в сфере почтовых миниатюр художников, а также участников Союза художников РФ и академиков Российской академии художеств, рассматривал как индивидуальные проекты, так и работы коллективов.
Состязание было организовано с целью популяризовать экологическую модель поведения, пропагандировать раздельный сбор мусора, направить взгляды общественности на осознанное потребление, поскольку без этого невозможно достичь целей национального проекта „Экология“. В РЭО планируют добиться сортировки всех ТКО к 2030 году и сократить захоронения на полигонах до 50%, сообщает Newsnn.ru.
Организаторы получили 338 заявок на участие в конкурсе от авторов эскизов из 65 регионов России.
Жюри в итоге назвало победителя в номинации «Марка» — им стала жительница столицы Громова Ксения Алексеевна, 25 лет, с рисунком «Любимая планета».
В номинации «Изображение для почтового конверта» победил рисунок еще одной москвички – Куликовой Анны Владимировны, 35 лет, «Разделяя — сохраняй!».
Частыми сюжетами в работах номинантов были общие образы на тему утилизации и переработки ТКО, ликвидации свалок, сохранения лесов и водоемов, снижения атмосферных выбросов, популяризации экотуризма и экологического воспитания, а также сохранения биоразнообразия.
В конце 2022 года марки поступят в обращение и начнут продаваться в сети филателистических салонов «Коллекционер» и почтовых отделениях России.