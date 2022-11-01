В России ужесточат наказание за уклонение от призыва

По данным «Известий», штрафовать уклонистов могут на суммы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, за отказ на призыв по мобилизации могут привлечь к принудительным работам. Самый строгой мерой станет лишение свободы на срок 5 лет.