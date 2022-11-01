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В России ужесточат наказание за уклонение от призыва

1 ноября 06:51
Фото: 1Mi
В России введут более суровое наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Именно такой законопроект с поправками в Уголовный кодекс обсуждали депутаты Государственной думы. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным «Известий», штрафовать уклонистов могут на суммы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, за отказ на призыв по мобилизации могут привлечь к принудительным работам. Самый строгой мерой станет лишение свободы на срок 5 лет.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал «Известиям» о том, что речь не идет конкретно о частичной мобилизации. Он также уточнил, что статья 328 распространяется лишь на призыв впервые на срочную военную или альтернативную службу.

«Отношения государства и человека должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Мы устраняем пробел в законодательстве», — подчеркивает Эрнест Валеев.
#Мелиса Учунджю#Тюменская область#Частичная мобилизация#Армия#Военные#Россия#Военнослужащие#Сергей Шойгу#Эрнест Валеев
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