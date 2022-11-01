Штабы завершили работу

Выдача повесток завершена в этот же день. Набор заданий, установленных для Тюменской области выполнен в полном объеме. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.
Часть граждан и одно из подразделений уже убыли для выполнения задач для группировки войск. Остальные подразделения находятся на одном из полигонов и проводят необходимые занятия.
Штабы по частичной мобилизации прекращают свою работу. Военкоматы переходят в работу в штатном режиме. С сегодняшнего дня начинается призыв граждан по военному призыву.
«Порок призыва для Тюменской области остается в прежних пределах. Это около 1600 человек. Все команды будут отправлены в полном составе и в соответствующее время. К концу декабря призыв завершится», — комментирует Куличков.
По словам Алексея Куличкова, гражданин обязан сам приходит в военкомат и уточнять свои персональные данные.
«Что касается того, может ли повестка прийти на электронную почту или в мессенджерах — если будет подписан соответствующий указ, то возможно. Пока повестка выдается лично в руки», — сказал военный комиссар Тюменской области.
По его словам, все, включая военнослужащих по призыву и по контракту будут обеспечены по нормам довольствия Министерства обороны. Вещами служащих обеспечивают на сто процентов. Проблем с этим не возникнет.
Куличков добавил, что в каждой воинской части есть программа боевой подготовки и расписание занятий. Есть методические рекомендации и указания командующего по видам и родам войск. Все будет зависеть от той воинской части, где проходит службу призывник.
«Но военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой Народных Республик», — добавляет Алексей.
На вопрос о том, как быть призывникам, которых отправят в эти воинские части, Куличков отвечать не стал.
«Пресс-конференция посвящена итогам мобилизации и новому призыву. Доклад закончен», — сказал, как отрезал Алексей Владимирович.
Ранее «Наш город» писал о том, что сенаторы отчитали военкомов за хаос при проведении частичной мобилизации. Представителям Генштаба ВС РФ сенаторы рассказали о негативной реакции населения на работу военкоматов, перекладывании проблем на губернаторов и утечках персональных данных военнообязанных.