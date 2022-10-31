Мастер спорта по биатлону с инвалидностью раскрыл экстремальность этого спорта

Николай именитый спортсмен. Он выступал на двух Паралимпиадах — Ванкувер 2010, Сочи 2014 — и на Чемпионатах мира 2009 года в Финляндии, 2013 года в Швеции и 2015 года в США.
Сейчас спортсмен со своим тренером решили, что Николай будет бегать ещё четыре года — полный олимпийский цикл — и готовиться к следующим Играм 2026 года в Италии.
Экстрим и сложности
«У меня почти всё связано со спортом. Желание стать мастером спорта в 16 лет привело меня в сборную Тюмени по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев. И все это переросло в профессию. Закончил Тюменский государственный университет со степенью бакалавра по тренерской специализации и потом получил магистерскую степень по менеджменту и экономике», — рассказал спортсмен.
У Николая есть нарушение по зрению — работает только один глаз. В десять лет у него произошла первая травма — его ударило током. А вторая травма произошла, когда Николаю было 15. Он поскользнулся после школы, упал и ударился головой. Это привело к отслойке сетчатки глаза.
Поэтому тюменец выступает со слабовидящими лыжниками. Он рассказал о сложностях, с которыми сталкивается на трассе сам и его партнеры и соперники:
«Сложность состоит в том, что на большой скорости всё изображение, которое мы получаем через глаза, размывается, особенно на фоне твоей усталости. И сложность в том, чтобы не потеряться на высокой скорости, не пропустить поворот и вовремя увидеть, куда поехал твой лидер.
Лидер и должен показывать дорогу, но, тем не менее, в плохую погоду, туман или в сильный снегопад проблема удваивается или утраивается. В туман и здоровый человек плохо видит, а нам приходится не только бежать, но и стрелять. То есть проблема и на рубеже получается.
Очень опасно на спусках на высокой скорости: не пропустить поворот и не упасть. Со мной такое было несколько раз: например, в 2010 году в Ванкувере на Олимпиаде. Я упал. Не мог встать. Помочь никто не может, потому что нельзя — сразу дисквалификация. И в итоге не завоевал золото. Буквально не хватило 3,7 секунды. Но это еще больше меня смотивировало.
У нас и вид спорта не такой популярный, потому что никто не хочет идти (смеется — ред.). Тяжело и плюс еще на таких скоростях. Много нюансов».
Выигрывать легко
Николай делится, что достичь успеха ему помогло большое желание развиваться в юношеском возрасте и огромная мотивация после того, как его первый раз не взяли на паралимпийские игры, и он стал готовиться ко вторым.
С трудностями, по словам прославленного спортсмена, ему помогают справляться семья и коллектив, в котором он тренируется и живет порой больше, чем в семье, смеясь продолжает сибиряк: «И всё, связанное с семьей — и помощь, и поддержка от семьи идет».
«В начале своего спортивного пути я бы дал себе совет терпеть и идти к цели. А сейчас мысль об олимпийском золоте мотивирует меня каждый день. Начинающим спортсменам с ограниченными возможностями я бы посоветовал слушать тренера так же, как я слушал.
Вначале я думал, что выигрывать тяжело, но когда ты готов и когда у тебя есть цель и мысли не перебивают друг друга — бежишь, стреляешь или просто бежишь гонку, то выигрывать легко. Эмоции зашкаливают и готов горы свернуть.
А вот когда завоевываешь бронзу или серебро, что-то не получается или немного не хватает, как у меня в Ванкувере, когда я упал, тогда тяжело.
Но во время гонки мотивирует то, что нужно пересечь финиш. Если ты финиш не пересек, то не надо было выходить на старт. Мне так кажется. А продолжать тренироваться помогает цель. Если нет цели, то нет даже смысла куда-то идти и что-то делать. Это касается не только спорта, но и вообще любой темы из жизни», — рассказал Николай.