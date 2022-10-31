Мастер спорта по биатлону с инвалидностью раскрыл экстремальность этого спорта

Очень опасно на спусках на высокой скорости: не пропустить поворот и не упасть. Со мной такое было несколько раз: например, в 2010 году в Ванкувере на Олимпиаде. Я упал. Не мог встать. Помочь никто не может, потому что нельзя — сразу дисквалификация. И в итоге не завоевал золото. Буквально не хватило 3,7 секунды. Но это еще больше меня смотивировало.