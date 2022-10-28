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В общественном транспорте Ишима теперь можно оплачивать проезд банковскими картами

28 октября 10:25
Фото: СБЕР
В общественном транспорте Ишима появилась возможность безналичной оплаты проезда. Терминалы для платежей банковскими картами во всех городских автобусах и маршрутных такси установил Сбербанк.

Теперь пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к терминалу карту или мобильное устройство, которые поддерживают технологию бесконтактной оплаты. Проведение операции займет не более 2 секунд. К оплате принимаются карты любых банков.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Технологии Сбера помогают в создании комфортной городской среды. Безналичные платежи в транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажиров — теперь им не нужно носить с собой наличные и считать их при оплате проезда. В планах тиражировать этот опыт и в других городах на юге Тюменской области».

#Новости#Сбер#Сбербанк#Юлия Николаева#Общество
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