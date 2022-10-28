В общественном транспорте Ишима теперь можно оплачивать проезд банковскими картами

Теперь пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к терминалу карту или мобильное устройство, которые поддерживают технологию бесконтактной оплаты. Проведение операции займет не более 2 секунд. К оплате принимаются карты любых банков.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Технологии Сбера помогают в создании комфортной городской среды. Безналичные платежи в транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажиров — теперь им не нужно носить с собой наличные и считать их при оплате проезда. В планах тиражировать этот опыт и в других городах на юге Тюменской области».