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На следующей неделе синоптики ожидают в Тюмени снег

28 октября 12:37
Фото: 1Mi
В Тюмени на следующей неделе синоптики ожидают снег, сообщает Гисметео. Дневная температура воздуха понизится до + 1 градуса, возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.
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Снег

При этом устойчивого снежного покрова пока не ожидается. Из-за плюсовой температуры воздуха снег, скорее всего, растает. Синоптики ждут осадки в областной столице со 2 по 5 ноября. Ночью температура воздуха снизится до – 3 градусов.

Стоит отметить, что снег уже выпал в Тобольске и Ишиме, но на следующей неделе в этих городах температура может повыситься до + 5 градусов. Ветер южный 5-11 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 октября на трассе Тюмень – ХМАО (Уватский район) и Ишим – Казанское выпал снег. В ГИБДД водителям рекомендовали снизить скорость из-за непогоды.

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#Новости#Сильный ветер#Новости тюмени#2#Снег#Непогода#Александр Мязин#Общество
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