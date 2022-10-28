На следующей неделе синоптики ожидают в Тюмени снег

При этом устойчивого снежного покрова пока не ожидается. Из-за плюсовой температуры воздуха снег, скорее всего, растает. Синоптики ждут осадки в областной столице со 2 по 5 ноября. Ночью температура воздуха снизится до – 3 градусов.
Стоит отметить, что снег уже выпал в Тобольске и Ишиме, но на следующей неделе в этих городах температура может повыситься до + 5 градусов. Ветер южный 5-11 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26 октября на трассе Тюмень – ХМАО (Уватский район) и Ишим – Казанское выпал снег. В ГИБДД водителям рекомендовали снизить скорость из-за непогоды.