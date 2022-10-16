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В микрорайоне Тобольска сбили 11-летнего мальчика

16 октября 15:25
Фото: ГИБДД Тюменской области
Около 18 часов сегодня на улице Полонского напротив дома № 7 водитель ВАЗ-21074 сбил ребенка 11-ти лет. В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что по предварительным данным, ребенок шел по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, а 32-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, его не заметил.

«Дтп с несовершеннолетним. Около 18ч 05 мин. Ребенок пострадал, но диагноз пока неизвестен»,сообщила "нашему городу Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло в одном из микрорайонов Тобольска, на улице Полонского, неподалеку от 7-го дома.

Инспекторы безопасности дорожного движения напоминают юным пешеходам и их родителям, о том, что даже на неоживленных улицах крайне важно соблюдать правила дорожного движения.

На этой неделе уже было зарегистрировано ДТП с ребенком, 9-летняя девочка на самокате проезжала улицу на красный сигнал светофора.

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