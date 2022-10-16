В микрорайоне Тобольска сбили 11-летнего мальчика

«Дтп с несовершеннолетним. Около 18ч 05 мин. Ребенок пострадал, но диагноз пока неизвестен»,сообщила "нашему городу Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области.
ДТП произошло в одном из микрорайонов Тобольска, на улице Полонского, неподалеку от 7-го дома.
Инспекторы безопасности дорожного движения напоминают юным пешеходам и их родителям, о том, что даже на неоживленных улицах крайне важно соблюдать правила дорожного движения.
На этой неделе уже было зарегистрировано ДТП с ребенком, 9-летняя девочка на самокате проезжала улицу на красный сигнал светофора.