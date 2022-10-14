В Тюмени успешно провели уникальную операцию ребенку с врожденной патологией

«В Областной клинической больнице №2, в год, в среднем, успешно проводятся около 50-60 операций детям с пороком «гипоспадия». Данные операции с точки зрения исполнения сложные, высокотехнологичные, реконструктивные. Цель проводимой конференции заключается в том, чтобы разобрать проблему нарушения пола у детей, привлечь к ней внимание», – поделился Михаил Александрович.