В Тюмени успешно провели уникальную операцию ребенку с врожденной патологией

Организаторами мероприятия выступили Департамент здравоохранения Тюменской области, Тюменский медицинский университет, Областная клиническая больница №2, а также Ассоциации урологов и детских хирургов Тюменской области.
Показательную уникальную операцию ребенку с диагнозом «гипоспадия» провели на базе ОКБ №2. Ее выполнил один из ведущих мировых специалистов, член-корреспондент РАН, заместитель директора НИИ педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», руководитель института детской хирургии «Научный центр здоровья детей» Сергей Павлович Яцык.
Специалистам удалось показать современные подходы и технические аспекты пластики уретры и полового органа при различных вариантах патологии, ознакомить участников конференции с хирургическими нюансами, а также продемонстрировать подход к послеоперационному ведению данного контингента пациентов.
Отметим, что данное заболевание – врождённый порок развития – характеризуется недоразвитием дистальной уретры, искривлением полового члена и открытием уретры ниже должного по мочеиспускательному каналу. Встречается такой порок у 1 из 200 новорожденных мальчиков.
Во время проведения операции, модераторами выступили: заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского государственного медицинского университета, заведующий детским хирургическим отделением №1 Областной клинической больницы №2 г. Тюмени, главный детский хирург Тюменской области д.м.н., доцент Михаил Александрович Аксельров, заведующий кафедрой детской хирургии Уральского ГМУ, главный детский хирург Свердловской области и Уральского федерального округа, д.м.н., профессор Наталья Александровна Цап и заведующий кафедрой детской хирургии, репродуктивной медицины детского возраста Омского ГМУ, главный детский хирург Омской области, д.м.н., профессор Андрей Валерьевич Писклаков.
«В Областной клинической больнице №2, в год, в среднем, успешно проводятся около 50-60 операций детям с пороком «гипоспадия». Данные операции с точки зрения исполнения сложные, высокотехнологичные, реконструктивные. Цель проводимой конференции заключается в том, чтобы разобрать проблему нарушения пола у детей, привлечь к ней внимание», – поделился Михаил Александрович.
Студенты и ординаторы вуза, практикующие хирурги и урологи Тюменской области и Екатеринбурга имели возможность наблюдать за ходом операции по видеосвязи, а также смогли задавать интересующие вопросы.