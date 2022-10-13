ИРИ назвал главные события Пермского края за 20 лет

В рамках проекта социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. На основные вопросы исследования отвечают участники фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет.
В рамках этого исследования его участники должны назвать 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей страны, и пять отразившихся на жизни их региона.
Сегодня наше внимание сфокусировано на Пермском крае. За последние двадцать лет здесь произошли большие перемены, изменившие город к лучшему. Об этом пишет properm.ru.
В Перми открыли новый пассажирский терминал аэропорта. Благодаря современному хабу удалось увеличить пассажиропоток гавани до двух миллионов человек в год. Кроме того, теперь аэропорт может принимать до девяти самолетов одновременно. В общей сложности в строительство было вложено 5 млрд рублей как государственных, так и частных инвестиций.
В прошлом году был закончен ремонт 26-километрового участка федеральной трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург. В рамках реконструкции проезжая часть была расширена с двух до четырех полос. Строители установили разделители потоков, а также соорудили три разворотные петли и надземный пешеходный переход. Помимо этого, на участке протяженностью около 6 километров появилось электрическое освещение, а также новые дорожные знаки и барьерные ограждения. На приведение трассы в более современный вид было затрачено около 2,7 млрд рублей. Планируется, что этот участок войдет в состав платной скоростной магистрали М-12 Москва - Казань - Екатеринбург, окончание строительства которой запланировано на 2024 год.
Новая трехэтажная детская поликлиника в 2020 году появилась в развивающемся Индустриальном районе Перми. Ее площадь составила более 5 тыс. кв. метров. Медицинское учреждение, рассчитанное на 350 посещений в смену, способно принять более 10 тысяч маленьких пациентов.
В последние годы в Перми обновили трамвайную сеть, а также пути. Появились новые трамваи: 15 односекционных вагонов вместимостью 110 пассажиров каждый и один трехсекционный - на 380 человек. Все трамваи полностью низкопольные, что очень удобно для маломобильных граждан.
Благодаря реализации нацпроекта “Жилье и городская среда” к 300-летию Перми было принято решение о ремонте местной эспланады. Первый этап реконструкции включал строительство светомузыкального фонтана, амфитеатра на 950 посадочных мест, кафе, а также создание искусственных холмов. В ходе второго этапа были возведены обслуживающие здания, обустроен сквер у Заксобрания и открытая сцена. В ходе третьего этапа запланированы работы по благоустройству мемориального квартала, где находятся Аллея Славы и памятник “Героям фронта и тыла”. По подсчетам экспертов, территорию в 16,5 га теперь могут посещать до 500 тыс. человек ежегодно. Стоимость работ оценена в сумму около 800 млн рублей.