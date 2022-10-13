ИРИ назвал главные события Пермского края за 20 лет

В прошлом году был закончен ремонт 26-километрового участка федеральной трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург. В рамках реконструкции проезжая часть была расширена с двух до четырех полос. Строители установили разделители потоков, а также соорудили три разворотные петли и надземный пешеходный переход. Помимо этого, на участке протяженностью около 6 километров появилось электрическое освещение, а также новые дорожные знаки и барьерные ограждения. На приведение трассы в более современный вид было затрачено около 2,7 млрд рублей. Планируется, что этот участок войдет в состав платной скоростной магистрали М-12 Москва - Казань - Екатеринбург, окончание строительства которой запланировано на 2024 год.