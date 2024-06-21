Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?

Пока сервис работает не так идеально. Хоть он и позволяет создавать песни на русском языке, иногда смещаются ударения, а словосочетания превращаются в кашу. Причем при написании композиции на английском языке таких проблем не наблюдается. Однако стоит отдать должно — звучит трек достаточно интересно!