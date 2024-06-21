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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Искусственный интеллект создал песню о Тюмени.

Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?

21 июня 2024, 11:15
Фото: 1MI
Искусственный интеллект создал песню о Тюмени.

Искусственный интеллект создал песню о Тюмени

Нейросети развиваются безумными темпами. Теперь система может самостоятельно написать текст песни, подобрать к ней музыку и свести трек! Давайте закажем у сервиса Udio от бывших сотрудников Google DeepMind песню о Тюмени!

Благодаря сервису Udio можно создать песню на любую тему. Вы можете самостоятельно написать текст и программа положить его на подходящую музыку в жанре, который вы выберете. А можно довериться искусственному интеллекту и позволить ему самостоятельно придумать трек полностью.

«Алгоритмы работают так, что система анализирует существующие музыкальные произведения в разных жанрах, причем, как текст, так и музыку. И по кальке уже готовых композиций, создает свои», — объяснил «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев.

С технологиями разобрались, давайте оценим результат. Систему мы попросили создать песню в жанре поп-рок!

Искусственный интеллект создал песню о Тюмени.
Видео: udio.com

Пока сервис работает не так идеально. Хоть он и позволяет создавать песни на русском языке, иногда смещаются ударения, а словосочетания превращаются в кашу. Причем при написании композиции на английском языке таких проблем не наблюдается. Однако стоит отдать должно — звучит трек достаточно интересно!

Кстати, на создание песни о Тюмени от нейросети нас вдохновили коллеги из редакции издания «Новая Хакасия». Посмотрите, что получилось у них и оцените, чем трек лучше!

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