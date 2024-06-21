Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Благодаря сервису Udio можно создать песню на любую тему. Вы можете самостоятельно написать текст и программа положить его на подходящую музыку в жанре, который вы выберете. А можно довериться искусственному интеллекту и позволить ему самостоятельно придумать трек полностью.
«Алгоритмы работают так, что система анализирует существующие музыкальные произведения в разных жанрах, причем, как текст, так и музыку. И по кальке уже готовых композиций, создает свои», — объяснил «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев.
С технологиями разобрались, давайте оценим результат. Систему мы попросили создать песню в жанре поп-рок!
Пока сервис работает не так идеально. Хоть он и позволяет создавать песни на русском языке, иногда смещаются ударения, а словосочетания превращаются в кашу. Причем при написании композиции на английском языке таких проблем не наблюдается. Однако стоит отдать должно — звучит трек достаточно интересно!
Кстати, на создание песни о Тюмени от нейросети нас вдохновили коллеги из редакции издания «Новая Хакасия». Посмотрите, что получилось у них и оцените, чем трек лучше!