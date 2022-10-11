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В Волновахе врачи начали прием в новом корпусе больницы, который восстановил Ямал

11 октября 11:10
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
Специалисты ЯНАО восстановили один из семи корпусов разрушенной железнодорожной больницы в Волновахе Донецкой народной республики. Работы ведутся в ускоренном темпе.

«В полностью восстановленном теплом здании с новыми фасадами, оборудованном всей необходимой современной медицинской техникой и мебелью, приступили к работе врачи Волновахи. До недавнего времени прием больных они вели во дворе в палатках, люди ждали очереди на улице»,сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Работы ведутся в ускоренном темпе и с опережением графика. Все объекты, на которых работают ямальские строители в рамках соглашения с Волновахским районом, будут сданы «под ключ», то есть готовы к отопительному сезону.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

Высокие темпы и качество работ, которые ведут ямальцы, были отмечены на федеральном уровне. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках ВКС по вопросам восстановления разрушенных объектов в ДНР и ЛНР подчеркнул, что к Ямалу вопросов нет, «хорошо работаете».

#Новости#Анна Доронина#Общество
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