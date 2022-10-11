В Волновахе врачи начали прием в новом корпусе больницы, который восстановил Ямал

«В полностью восстановленном теплом здании с новыми фасадами, оборудованном всей необходимой современной медицинской техникой и мебелью, приступили к работе врачи Волновахи. До недавнего времени прием больных они вели во дворе в палатках, люди ждали очереди на улице»,сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
Работы ведутся в ускоренном темпе и с опережением графика. Все объекты, на которых работают ямальские строители в рамках соглашения с Волновахским районом, будут сданы «под ключ», то есть готовы к отопительному сезону.
Высокие темпы и качество работ, которые ведут ямальцы, были отмечены на федеральном уровне. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках ВКС по вопросам восстановления разрушенных объектов в ДНР и ЛНР подчеркнул, что к Ямалу вопросов нет, «хорошо работаете».