Глава Минсельхоза Патрушев заявил о рекордном сборе урожая в РФ в 2022 году

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, полученных объемов хватит для обеспечения внутренних потребностей страны, а также для экспорта более чем 50 миллионов тонн за сезон. По итогам года на внешние рынки Россия может поставить продовольствия на сумму в 40 миллиардов долларов. Об этом сообщают »Известия».