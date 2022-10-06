Глава Минсельхоза Патрушев заявил о рекордном сборе урожая в РФ в 2022 году

Такого результата удалось достичь после многолетней работы по развитию отечественного АПК и благодаря хорошим погодным условиям текущего сезона.
По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, полученных объемов хватит для обеспечения внутренних потребностей страны, а также для экспорта более чем 50 миллионов тонн за сезон. По итогам года на внешние рынки Россия может поставить продовольствия на сумму в 40 миллиардов долларов. Об этом сообщают »Известия».
Как отметил глава Минсельхоза Патрушев, отечественный агропромышленный комплекс может стабильно развиваться вне зависимости от геополитической ситуации. По его словам, за предыдущие годы работы была выстроена эффективная система господдержки, созданы условия для осуществления научной деятельности, а также технической и технологической модернизации.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что за последние пять лет потребность аграриев в удобрениях увеличилась с трех до пяти миллионов тонн в год, а площади применения средств защиты растений — с 80 до 110 миллионов гектаров.
Кроме того, в условиях роста мировых и внутренних цен на агропродукцию российские производители увеличили площади сева и закупили сельскохозяйственную технику. Об этом рассказала начальник Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко. Все это вместе с благоприятной погодой и дало такой эффект на урожай.
«Также стоит сказать, что российские аграрии длительное время получали стабильную поддержку от государства. АПК помогали даже в периоды серьезных экономических потрясений», — отмечает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. — За это время в России появились профессиональные инвесторы в сфере АПК, были созданы специализированные финансовые институты, постепенно развивался логистический комплекс».
По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сегодня доля отечественных товаров в крупных торговых сетях составляет 90-91%, а по ряду категорий достигает 95-100%.
Дмитрий Патрушев уверен, что Россия обладает большим потенциалом для последующего роста АПК. Однако он добавил, что для этого нужно продолжать развитие этой отрасли.
«Если мы добились выдающихся результатов в один год, это не значит, что мы добьемся таких же и в следующем году. Чтобы сделать достижение этих показателей системным, нужно приложить большие усилия», — уверен Дмитрий Патрушев.
В Минсельхозе решили вплотную заняться селекцией и генетикой, чтобы заместить импорт. Также России предстоит научиться выпускать свое оборудование для производства готовой продукции.