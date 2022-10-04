В Тюменской области осенний призыв начнется с 1 ноября

Согласно распоряжению, осенняя призывная кампания в области начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года.
Для обеспечения призыва будет создана специальная комиссия. Ее возглавят губернатор региона Александр Моор, военный комиссар области Алексей Куличков, фельдшер военно-врачебной комиссии Жамалитдинова М.
Кроме того, в состав призывной комиссии войдут представители полиции, департамента здравоохранения Тюменской области, штатные врачи-специалисты Центра военно-врачебной экспертизы комиссия.
Главам муниципальных образований поручено организовать доставку граждан на призывные комиссии. Медицинскому персоналу — вести контроль за прохождением призывниками медобследования. Также отмечено, что в случае необходимости следует провести вакцинацию против пневмококковой, менингококковой инфекций, гриппа, ветряной оспы. На сборном пункте перед отправкой призывников на службу в военные части сделать ПЦР-тесты.
Итоги осенней призывной кампании-2022 в Тюменской области буду подведены 15 января 2023 года.