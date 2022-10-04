В Тюменской области осенний призыв начнется с 1 ноября

Главам муниципальных образований поручено организовать доставку граждан на призывные комиссии. Медицинскому персоналу — вести контроль за прохождением призывниками медобследования. Также отмечено, что в случае необходимости следует провести вакцинацию против пневмококковой, менингококковой инфекций, гриппа, ветряной оспы. На сборном пункте перед отправкой призывников на службу в военные части сделать ПЦР-тесты.