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В Тюменской области осенний призыв начнется с 1 ноября

4 октября 05:12
Фото: 1Mi
Губернатор Александр Моор подписал распоряжение «Об обеспечении в Тюменской области призыва граждан на военную службу осенью 2022 года». Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, осенняя призывная кампания в области начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года.

Для обеспечения призыва будет создана специальная комиссия. Ее возглавят губернатор региона Александр Моор, военный комиссар области Алексей Куличков, фельдшер военно-врачебной комиссии Жамалитдинова М.

Кроме того, в состав призывной комиссии войдут представители полиции, департамента здравоохранения Тюменской области, штатные врачи-специалисты Центра военно-врачебной экспертизы комиссия.

Главам муниципальных образований поручено организовать доставку граждан на призывные комиссии. Медицинскому персоналу — вести контроль за прохождением призывниками медобследования. Также отмечено, что в случае необходимости следует провести вакцинацию против пневмококковой, менингококковой инфекций, гриппа, ветряной оспы. На сборном пункте перед отправкой призывников на службу в военные части сделать ПЦР-тесты.

Итоги осенней призывной кампании-2022 в Тюменской области буду подведены 15 января 2023 года.

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