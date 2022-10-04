Какие выплаты и льготы положены мобилизованным из Тюменской области

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает единовременную выплату для мобилизованных в 300 тысяч рублей. Кроме выплаты в законопроекте говорится о том, что призванных граждане освобождаются от уплаты кредитных процентов и имущественного налога в период прохождения службы. Также предусматривается субсидия на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, ежемесячное пособие на детей до 3 лет и для беременной жены.