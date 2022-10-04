Какие выплаты и льготы положены мобилизованным из Тюменской области

Людям, которые поступали в добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» выплачивали положенную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Она производилась из бюджета Тюменской области. На данный момент неизвестно, сколько будут выплачивать мобилизованным в Правительстве Тюменской области.
Мобилизованные граждане будут получать не заработную плату, а денежное довольствие, которое соответствует установленным окладам по воинскому званию. Оно также содержит надбавки и страховые выплаты.
Назначение выплат регламентируется Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Денежное довольствие мобилизованного составит от 28 476 до 64 922 рублей. За особые условия несения службы и риски для жизни доплатят до 100% от оклада.
Военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции получают по 2 оклада в сутки и еще 53 доллара суточных. Существуют доплаты за активное участие в наступательных действиях (до 8000 рублей в сутки) и премии за уничтоженную военную технику противника.
1) Налоговые льготы;
2) ежемесячная доплата к пенсии (с 1 февраля 2022 — 3481,85 рублей);
3) набор социальных услуг (лекарства, отдых в санатории, бесплатный проезд);
4) бесплатное получение дополнительного профессионального образования;
5) отпуск на работе сроком до 35 рабочих дней без сохранения заработной платы;
6) медицинское обслуживание без очереди.
Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, она добавила, что в разработке поправки об обеспечении трудовых гарантий для участников военной операции на Украине. По ее словам, в начале осени президент страны дал соответствующее поручение правительству.
Согласно Указу Президента РФ от 5 марта 2022 года № 98 для участников специальной военной операции предусматриваются следующие выплаты:
1) единовременная выплата в случае ранения, травмы или контузии — 3 миллиона рублей;
2) единовременная выплата в случае гибели военнослужащего — 5 миллионов рублей.
Стоит отметить, что все военнослужащие-участники специальной военной операции застрахованы. Подобными случаями считаются ранение, гибель или признание негодным из-за военной травмы.
Страховая компания будет обязана выплатить членам семьи 2 968 464,04 рублей, если военнослужащий погибнет. В случае легкого ранения ему выплатят 74 211 рублей, в случае тяжёлого — 296 846 рублей.
Рабочие места за попавшими под мобилизацию работниками сохранятся, трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты. Чтобы позже вернуться на рабочее место, человеку необходимо предоставить работодателю копию повестки о призыве по мобилизации.
Действие договора приостанавливается приказом работодателя, на основе которого бухгалтерия рассчитывает сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.
Стоит учитывать, что период прохождения военной службы будет включен в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости, а период приостановки трудового договора в случае мобилизации — в трудовой стаж.
Депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает единовременную выплату для мобилизованных в 300 тысяч рублей. Кроме выплаты в законопроекте говорится о том, что призванных граждане освобождаются от уплаты кредитных процентов и имущественного налога в период прохождения службы. Также предусматривается субсидия на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, ежемесячное пособие на детей до 3 лет и для беременной жены.
Обращаем внимание, что данный законопроект только рассматривается.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители Ямала, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, получат 300 тысяч рублей.