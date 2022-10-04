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Какие выплаты и льготы положены мобилизованным из Тюменской области

4 октября 02:32
Фото: «НашГород»
Мобилизованным положены выплаты и льготы. Денежное довольствие мобилизованного составит от 28 тысяч рублей до 64 тысяч рублей. За особые условия несения службы и риски для жизни доплатят до 100% от оклада. Подробнее — в материале «Нашего города».
Сюжет
Тюмень

Сколько будут выплачивать гражданам, призванным по мобилизации?

Людям, которые поступали в добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» выплачивали положенную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Она производилась из бюджета Тюменской области. На данный момент неизвестно, сколько будут выплачивать мобилизованным в Правительстве Тюменской области.

Мобилизованные граждане будут получать не заработную плату, а денежное довольствие, которое соответствует установленным окладам по воинскому званию. Оно также содержит надбавки и страховые выплаты.

Назначение выплат регламентируется Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Денежное довольствие мобилизованного составит от 28 476 до 64 922 рублей. За особые условия несения службы и риски для жизни доплатят до 100% от оклада.

Военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции получают по 2 оклада в сутки и еще 53 доллара суточных. Существуют доплаты за активное участие в наступательных действиях (до 8000 рублей в сутки) и премии за уничтоженную военную технику противника.

Фото: «Наш Город»

Какие льготы положены мобилизованным гражданам?

1) Налоговые льготы;

2) ежемесячная доплата к пенсии (с 1 февраля 2022 — 3481,85 рублей);

3) набор социальных услуг (лекарства, отдых в санатории, бесплатный проезд);

4) бесплатное получение дополнительного профессионального образования;

5) отпуск на работе сроком до 35 рабочих дней без сохранения заработной платы;

6) медицинское обслуживание без очереди.

Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, она добавила, что в разработке поправки об обеспечении трудовых гарантий для участников военной операции на Украине. По ее словам, в начале осени президент страны дал соответствующее поручение правительству.

Какие выплаты положены в случае смерти или ранения военнослужащего?

Согласно Указу Президента РФ от 5 марта 2022 года № 98 для участников специальной военной операции предусматриваются следующие выплаты:

1) единовременная выплата в случае ранения, травмы или контузии — 3 миллиона рублей;

2) единовременная выплата в случае гибели военнослужащего — 5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что все военнослужащие-участники специальной военной операции застрахованы. Подобными случаями считаются ранение, гибель или признание негодным из-за военной травмы.

Страховая компания будет обязана выплатить членам семьи 2 968 464,04 рублей, если военнослужащий погибнет. В случае легкого ранения ему выплатят 74 211 рублей, в случае тяжёлого — 296 846 рублей.

Фото: «НашГород»

Какие существуют трудовые гарантии?

Рабочие места за попавшими под мобилизацию работниками сохранятся, трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты. Чтобы позже вернуться на рабочее место, человеку необходимо предоставить работодателю копию повестки о призыве по мобилизации.

Действие договора приостанавливается приказом работодателя, на основе которого бухгалтерия рассчитывает сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

Стоит учитывать, что период прохождения военной службы будет включен в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости, а период приостановки трудового договора в случае мобилизации — в трудовой стаж.

Законопроект об единовременной выплате для всех мобилизованных

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает единовременную выплату для мобилизованных в 300 тысяч рублей. Кроме выплаты в законопроекте говорится о том, что призванных граждане освобождаются от уплаты кредитных процентов и имущественного налога в период прохождения службы. Также предусматривается субсидия на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, ежемесячное пособие на детей до 3 лет и для беременной жены.

Обращаем внимание, что данный законопроект только рассматривается.

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Ямала, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, получат 300 тысяч рублей.

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