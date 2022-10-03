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Тюменец отсудил у больницы 120 тысяч рублей за ампутацию ноги

3 октября 12:06
Фото: 1Mi
В Тюмени суд удовлетворил иск Сергея М. к ГБУЗ ТО «Областная больница № 4». Мужчина взыскал с лечебного учреждения 120 000 рублей в качестве морального вреда за ампутацию ноги, сообщает пресс-служба тюменский судов.

Всё произошло ещё в январе 2019 года, Сергея доставили в ОБ №4 с сильной болью в ноге.

«Мужчина был госпитализирован, ему было назначено лечение. 29 января 2019 года Сергей был переведен в хирургическое отделение, где ему была проведена ампутация нижней конечности»сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Данный инцидент проверили тюменские прокуроры, они выявили нарушения. Суд взыскал в пользу Сергея М. 120 000 рублей.

Сегодня «Наш город» сообщал, что медики Тюмени госпитализировали 67-летнего мужчину, который упал на пилу.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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