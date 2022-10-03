Тюменец отсудил у больницы 120 тысяч рублей за ампутацию ноги

Всё произошло ещё в январе 2019 года, Сергея доставили в ОБ №4 с сильной болью в ноге.
«Мужчина был госпитализирован, ему было назначено лечение. 29 января 2019 года Сергей был переведен в хирургическое отделение, где ему была проведена ампутация нижней конечности»сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
Данный инцидент проверили тюменские прокуроры, они выявили нарушения. Суд взыскал в пользу Сергея М. 120 000 рублей.
Сегодня «Наш город» сообщал, что медики Тюмени госпитализировали 67-летнего мужчину, который упал на пилу.