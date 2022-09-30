Предпоказы и спецпоказы фильмов в октябре в «Синема Парк»

История одного лета 1990 года в многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок, а в воздухе витает ветер перемен. Главный герой — парнишка Баха, пытающийся найти себя и мечтающий стать сверхчеловеком, чтобы покорить весь мир, а в особенности, польскую красавицу, которая его совсем не замечает. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и даже у несмышленого подростка есть шанс стать победителем.