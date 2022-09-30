Предпоказы и спецпоказы фильмов в октябре в «Синема Парк»

«Иван Семёнов — школьный переполох!»: всероссийская премьера детской комедии от Антона Богданова с Марией Шукшиной.
9 октября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру детской комедии от режиссера Антона Богданова «Иван Семёнов — школьный переполох!». В главных ролях: Мария Шукшина, Александр Лойе, Валерия Дергилёва, а также Роман Погорелов в роли Ивана Семёнова.
Фильм рассказывает о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.
Эта картина — современное прочтение повести Л. Давыдычева 1961 года «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Как и много лет назад, образ школьного хулигана не потерял своей актуальности, только теперь видеоролики своих шалостей герои выкладывают в ВКонтакте, а новые приключения обсуждают в мессенджерах.
«Наш фильм о том, чего так не хватает многим современным детям: игр в „Казаки-разбойники“ во дворе, живого общения, умения мечтать и веры в чудеса. История о том, что должно быть у каждого человека — обычное цветное детство»,говорит режиссер картины Антон Богданов.
«Мастер»: спецпоказ психологической драмы Пола Томаса Андерсона снова в кино.
10 октября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на специальный показ психологической драмы «Мастер», одну из главных работ Пола Томаса Андерсона, отмечающую в этом году десятилетний юбилей. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
«Мастер» — фильм-энигма о сломанном человеке, ищущем спасение от своих травм в харизматичном лидере религиозного культа. Андерсон, ведущий американский автор в современном кино, разворачивает эту преамбулу в роскошно снятое полотно о послевоенной Америке, ПТСР и функционировании секты, вдохновленной Церковью саентологии.
В центре повествования нестабильные и противоречивые отношения между двумя противоположными личностями: символическими отцом и сыном, расчетливым интеллектуалом и его импульсивным учеником, ведомым животными инстинктами. Этот архетипичный дуэт сыгран феноменальными Филипом Сеймуром Хоффманом, для которого проект стал одним из последних, и Хоакином Фениксом — оба были удостоены призов на Венецианском кинофестивале и номинаций на «Оскар».
«Мастер» снят на ставшую редкой 65-мм пленку, и насыщенное широкоформатное изображение наиболее выигрышно смотрится на большом экране. Визуальную поэтику и тревожную атмосферу подчеркивает также гипнотический и полный нюансов саундтрек Джонни Гринвуда. «Мастер» — настоящая современная классика от большого режиссера и фильм, требовательный к своему зрителю, но все глубже затягивающий с каждым просмотром.
«Скоро кончится лето»: всероссийская премьера истории взросления наполненной музыкой «Кино», ощущением перемен и триумфа молодости.
25 октября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру «Скоро кончится лето». Это история взросления в атмосфере 90-х под музыку «Кино», «Аквариума» и другой классики русского рока.
История одного лета 1990 года в многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок, а в воздухе витает ветер перемен. Главный герой — парнишка Баха, пытающийся найти себя и мечтающий стать сверхчеловеком, чтобы покорить весь мир, а в особенности, польскую красавицу, которая его совсем не замечает. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и даже у несмышленого подростка есть шанс стать победителем.
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