Опыт работы Тюменской службы занятости будет заинтересовал коллег из других регинов

Представители регионов обсудили новые подходы решения актуальных задач в сфере труда и содействия занятости, а также реальные кейсы клиентского опыта.
Соглашение направлено на организацию содействия работодателям в привлечении трудовых ресурсов, регулирование вопросов трудовой миграции и рационального использования рабочей силы, в том числе иностранной рабочей силы.
Кроме обеспечения занятости и регулирования трудовых отношений, одним из направлений сотрудничества станет обмен лучшими практиками в развитии кадрового потенциала и клиентоцентричности.
Отметим, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где в текущем году оценивался индекс клиентоцентричности. А уже начиная с 2023 года по всей стране центрам занятости планируется присваивать условную звездность. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Соответствующая методология была также представлена на Всероссийской неделе охраны труда.
Кроме того, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на стимулирование работодателей к приему на работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости. Стимулирование осуществляется в форме возмещения нормативных затрат работодателя, связанных с оплатой труда принятых по направлению органов службы занятости граждан.