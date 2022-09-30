Опыт работы Тюменской службы занятости будет заинтересовал коллег из других регинов

Отметим, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где в текущем году оценивался индекс клиентоцентричности. А уже начиная с 2023 года по всей стране центрам занятости планируется присваивать условную звездность. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Соответствующая методология была также представлена на Всероссийской неделе охраны труда.