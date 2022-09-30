nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опыт работы Тюменской службы занятости будет заинтересовал коллег из других регинов

30 сентября 12:27
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тюменская служба занятости поделится опытом с Иркутской областью. Соглашение о сотрудничестве между двумя регионами было подписано в рамках VII Всероссийской недели охраны труда проходит «День службы занятости», сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Представители регионов обсудили новые подходы решения актуальных задач в сфере труда и содействия занятости, а также реальные кейсы клиентского опыта.

Соглашение направлено на организацию содействия работодателям в привлечении трудовых ресурсов, регулирование вопросов трудовой миграции и рационального использования рабочей силы, в том числе иностранной рабочей силы.

Кроме обеспечения занятости и регулирования трудовых отношений, одним из направлений сотрудничества станет обмен лучшими практиками в развитии кадрового потенциала и клиентоцентричности.

Отметим, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где в текущем году оценивался индекс клиентоцентричности. А уже начиная с 2023 года по всей стране центрам занятости планируется присваивать условную звездность. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Соответствующая методология была также представлена на Всероссийской неделе охраны труда.

Кроме того, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на стимулирование работодателей к приему на работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости. Стимулирование осуществляется в форме возмещения нормативных затрат работодателя, связанных с оплатой труда принятых по направлению органов службы занятости граждан.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25