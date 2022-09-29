Модернизация инфраструктуры Забайкалья вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Ряд вопросов в рамках социологического исследования задавался респондентам из фокус-групп по каждому региону РФ. Как сообщает tagilcity.ru, в исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Опрашиваемым гражданам предлагалось назвать 15 событий, которые более всего повлияли на жизнь России в целом, и пять – на свой регион проживания.
Сегодня в центре внимания – достижения Забайкальского края за последние два десятилетия.
Забайкалье – один из субъектов Дальневосточного федерального округа, который обладает внушительной территорией, живописной природой и колоритным культурным наследием. Регион располагается у границ Монголии и КНР. В течение последнего двадцатилетия край активно развивается.
Сейчас в Забайкальском крае ведется ремонт трассы Ивановка – Александровский Завод – Борзя, которая имеет приоритетное значение для региона, так как соединяет пять районов. Ремонтные работы ведутся с 2019 года – за этот период удалось привести в нормативное состояние порядка 100 километров магистрали. В 2020 году был сдан один из основных участков дороги.
В прошлом году вновь заработала отремонтированная центральная музыкальная детская школа имени Павликовской, которую посещают свыше 650 школьников. В текущем году на капитальный ремонт детских школ искусств в регионе будет суммарно направлено свыше 100 миллионов рублей.
В Чите впервые за последнее десятилетие был обновлен троллейбусный парк. Новые единицы общественного транспорта соответствуют современным стандартам, оснащены камерами видеонаблюдения, Wi-Fi и системами кондиционирования. Новые троллейбусы подходят и для лиц с ограниченными возможностями, родителей с детскими колясками, а для незрячих и инвалидов-колясочников была запущена в работу система радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город». На приобретение самых современных троллейбусов с низким полом в Читу было направлено свыше 750 миллионов рублей.
Кроме того, в 2010 году в столице края заработал новый буддийский дацан «Дамба Брайбунлинг», который строился в течение восьми лет. В здании монастыря теперь есть латунная статуя Будды высотой 1,8 метра, колесо учения, головы драконов и жертвенник. Архитектура дацана имеет много общего с тем, который находился здесь в дореволюционное время. Буддийский храм является одной из визитных карточек Читы и края в целом. Туристов и посетителей здесь встречают ламы, астрологи, доктора тибетской медицины.
В прошлом году в Чите открылось движение по Каштакскому мосту, который ранее пришел в негодность на фоне сильных паводков. Из-за серьезной непогоды в Чите пострадали порядка 40 мостов, а еще 14 природная стихия полностью уничтожила. На восстановление переправы потребовалось 460 миллионов рублей. За последние несколько лет в Забайкальском крае появилось несколько новых мостов, включая переход через реку Нирунгнакан, мост в поселке Холбон, автомобильный мост через Чикой.