Модернизация инфраструктуры Забайкалья вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Кроме того, в 2010 году в столице края заработал новый буддийский дацан «Дамба Брайбунлинг», который строился в течение восьми лет. В здании монастыря теперь есть латунная статуя Будды высотой 1,8 метра, колесо учения, головы драконов и жертвенник. Архитектура дацана имеет много общего с тем, который находился здесь в дореволюционное время. Буддийский храм является одной из визитных карточек Читы и края в целом. Туристов и посетителей здесь встречают ламы, астрологи, доктора тибетской медицины.