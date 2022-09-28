Минеева: Маркетплейсы стали основой для роста малого и среднего предпринимательства

В ходе обучения по программе «Нейминг и рич-контент» учащиеся узнают как создавать и размещать продающие карточки товаров на маркетплейса, а также пройдут основы нейминга. По окончании обучения они смогут самостоятельно готовить несложные графические изображения, чтобы привлечь внимание клиентов для эффективных продаж.