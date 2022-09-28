Минеева: Маркетплейсы стали основой для роста малого и среднего предпринимательства

По словам уполномоченного по защите прав столичных предпринимателей Минеевой, маркетплейсы являются важнейшим инструментом работы МСП, который способствует развитию бизнеса и поиску новых рынков сбыта. Об этом пишет mkset.ru.
«Кроме того, это еще и новые рабочие места для тех, кому нужен дополнительный заработок, в том числе и дистанционно», — добавила она.
Так, учебный центр «Профессионал» городской службы занятости разработал две новые образовательные программы: курсы контент-менеджеров маркетплейсов и специалистов по работе с претензиями, отзывами и комментариями.
Рынок онлайн-продаж стремительно развивается, а компетенции, связанные с выполнением разных задач на интернет-площадках, можно назвать профессиями будущего. Об этом рассказала директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая.
Елена Крутицкая также обратила внимание, что в начале текущего года для жителей столицы, потерявших работу, в «Профессионале» запустили программу «Менеджер по работе с маркетплейсами». Это направление снискало огромную популярность.
«Более 700 человек прошли обучение и сразу смогли начать зарабатывать. Сейчас они успешно применяют новые знания в работе. Теперь по запросу обращающихся граждан в центре разработали еще два новых курса», — добавила Крутицкая.
Как отмечается, длительность обучения всего неделя. Записаться на обучение могут люди имеющие среднее профессиональное образование и выше. Для успешного освоения программы, нужны базовые навыки работы на компьютере.
В ходе обучения по программе «Нейминг и рич-контент» учащиеся узнают как создавать и размещать продающие карточки товаров на маркетплейса, а также пройдут основы нейминга. По окончании обучения они смогут самостоятельно готовить несложные графические изображения, чтобы привлечь внимание клиентов для эффективных продаж.
Выбравшие курс «Коммуникационный менеджмент» научиться грамотной коммуникации с клиентами в интернете. Они получат необходимые навыки для работы с претензиями и отзывами, комментариями в социальных сетях, а также научатся составлять ответы на обращения.
Лицам прошедшим обучение, центр «Профессионал» поможет с трудоустройством. Учебный центр взаимодействует с основными работодателями. За каждую группу отвечает карьерный консультант. Более того, во время обучения можно пройти обучение по самостоятельному поиску работы.
Зарегистрироваться на бесплатное обучение могут безработные москвичи, мамы дошкольников, лица возрастом старше 50 лет, и члены нуждающихся семей по программе «Социальный контракт». Обращаться нужно в один из центров занятости населения.