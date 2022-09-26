В военной прокуратуре тюменского гарнизона весь день была очередь

Днём «Нашему городу» стало известно, что 30 мобилизованных тюменцев 22 сентября написали обращение в военную прокуратуру. Они утверждали, что не могут быть призваны в армию. Многие из них никогда не были на службе — ни на срочной, ни на контрактной. 25 сентября они получили отказ, их уже определили в подразделение . Распределение новобранцев происходит фактически ежедневно.