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В военной прокуратуре тюменского гарнизона весь день была очередь

26 сентября 19:47
Фото: «Наш город»
По данным источников «Нашего рода», 26 сентября в военной прокуратуре тюменского гарнизона весь день была очередь. Тюменцы, в основном женщины и девушки, пришли с жалобами на нарушения в период частичной мобилизации.

Стоящие в очереди к прокурору рассказали «Нашему городу», что уже не раз навещали призванных в сборном пункте и сейчас вынуждены подавать заявления за них.

Сегодня принимал помощник военного прокурора, во вторник здесь должен быть заместитель военного прокурора. Очередь двигалась очень медленно, примерно один человек в час.

Фото: «Наш город»

Днём «Нашему городу» стало известно, что 30 мобилизованных тюменцев 22 сентября написали обращение в военную прокуратуру. Они утверждали, что не могут быть призваны в армию. Многие из них никогда не были на службе — ни на срочной, ни на контрактной. 25 сентября они получили отказ, их уже определили в подразделение . Распределение новобранцев происходит фактически ежедневно.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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