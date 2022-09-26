Первенство среди казаков Тюменской области «Кубок Ермака» состоялось в Ялуторовске

В этом году первенство состоялось 24 сентября в г. Ялуторовске В нем приняли участие 11 детских и 6 взрослых команд из десяти казачьих обществ Тюменской области, победителей выбрали в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше.