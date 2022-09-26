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Первенство среди казаков Тюменской области «Кубок Ермака» состоялось в Ялуторовске

26 сентября 13:09
Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области
24 сентября в Ялуторовске состоялось первенство среди казаков Тюменской области «Кубок Ермака». Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Тюменской области, сообщили в Комитете по делам национальностей региона.

Открытое состязание среди казаков региона посвящается памяти атамана Ермака Тимофеевича и его дружины.

В этом году первенство состоялось 24 сентября в г. Ялуторовске В нем приняли участие 11 детских и 6 взрослых команд из десяти казачьих обществ Тюменской области, победителей выбрали в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше.

День начался с командных соревнований на военизированной полосе препятствий и эстафеты «Казачье многоборье». После обеда состязания продолжились командной контактной игрой с мячом «Кила». Самым зрелищным оказался турнир по «Рубке шашкой».

По решению судейской коллегии в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

Взрослые (от 19 лет)

1 место — Коркинская казачья сотня Ишимского хуторского казачьего общества

2 место — Тюменское городское казачье общество

3 место — Ялуторовское станичное казачье общество «Казачий спас»

Дети (от 14 до 18 лет)

1 место — Ишимское хуторское казачье общество «Казачата 4-3 (третья команда МАОУ СОШ 4 г. Ишима)

2 место — Омутинское хуторское казачье общество «Пластуны»

3 место — Ишимское хуторское казачье общество «Казачата 4-1 (первая команда МАОУ СОШ 4 г. Ишима).

Первенство «Кубок Ермака» являются традиционным открытым состязанием среди казаков Тюменской области и способствует сохранению и развитию традиционной культуры казаков, пропаганде казачьих воинских традиций и здорового образа жизни.

Реализация данных турниров привлекает молодёжь и подростков к участию в мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности. Развивает у молодежи патриотизм, чувства долга, любви к Отечеству, уважение и интерес к истории и традициям, оборонно-спортивные навыки и умения.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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