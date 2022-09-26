Первенство среди казаков Тюменской области «Кубок Ермака» состоялось в Ялуторовске

Открытое состязание среди казаков региона посвящается памяти атамана Ермака Тимофеевича и его дружины.
В этом году первенство состоялось 24 сентября в г. Ялуторовске В нем приняли участие 11 детских и 6 взрослых команд из десяти казачьих обществ Тюменской области, победителей выбрали в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше.
День начался с командных соревнований на военизированной полосе препятствий и эстафеты «Казачье многоборье». После обеда состязания продолжились командной контактной игрой с мячом «Кила». Самым зрелищным оказался турнир по «Рубке шашкой».
По решению судейской коллегии в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
Взрослые (от 19 лет)
1 место — Коркинская казачья сотня Ишимского хуторского казачьего общества
2 место — Тюменское городское казачье общество
3 место — Ялуторовское станичное казачье общество «Казачий спас»
Дети (от 14 до 18 лет)
1 место — Ишимское хуторское казачье общество «Казачата 4-3 (третья команда МАОУ СОШ 4 г. Ишима)
2 место — Омутинское хуторское казачье общество «Пластуны»
3 место — Ишимское хуторское казачье общество «Казачата 4-1 (первая команда МАОУ СОШ 4 г. Ишима).
Первенство «Кубок Ермака» являются традиционным открытым состязанием среди казаков Тюменской области и способствует сохранению и развитию традиционной культуры казаков, пропаганде казачьих воинских традиций и здорового образа жизни.
Реализация данных турниров привлекает молодёжь и подростков к участию в мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности. Развивает у молодежи патриотизм, чувства долга, любви к Отечеству, уважение и интерес к истории и традициям, оборонно-спортивные навыки и умения.