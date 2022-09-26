Дизайнер перечислила пять основных ошибок невест при выборе свадебного платья

Как сообщает NEWS.ru, первой проблемой в этом списке являются затянувшиеся поиски наряда, способные разочаровать невесту и загнать ее в тупик. Из-за того, что глаз начинает замыливаться, девушка может отметать даже те варианты торжественного наряда, которые были выбраны ранее.
Второй ошибкой Халилли считает несоответствие выбранного платья общей концепции свадебного торжества. Эксперт советует либо начать подготовку к свадьбе с выбора идеи и локации, а потом приступить к поискам платья, либо сначала подобрать платье, а потом учитывать его стилистику при выборе убранства банкетного зала и тематики праздника.
Третьей ошибкой дизайнер называет чрезмерно узкое и тесное платье. Она предостерегает девушек не надеяться на волшебное похудение к назначенной дате торжества, а покупать платье подходящего на данный момент размера, а в случае изменения параметров его можно будет подогнать по фигуре.
Кроме того, Халилли не советует покупать платье более, чем за полгода до свадьбы, постоянно примерять его и изучать свое отражение в зеркале, так как к моменту бракосочетания наряд может надоесть.
Последней ошибкой собеседница издания считает выбор кипенно-белого платья. Белый цвет в современной свадебной моде считается безнадежно устаревшим, помимо этого, он подчеркивает недостатки кожи.