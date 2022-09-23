В Тюмени на Цветном бульваре проходит массовая акция. Центр сковали пробки

Мероприятие проходит в рамках поддержки референдумов.
Похожие акции проходят в Республике Алтай, в Москве на Манежной площади, во Владимире и других городах РФ.
По данным «Нашего города» из-за перекрытия дорог во время митинга улица Ленина стоит в пробке. Движение в центре областной столицы тоже серьёзно затруднено. По информации сервиса Яндекс.Пробки, заторы в городе уже достигли семи баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня с 14:00 перекроют движение на участке улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина.