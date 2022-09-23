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В Тюмени на Цветном бульваре проходит массовая акция. Центр сковали пробки

23 сентября 13:04
Фото: «Наш Город»
В Тюмени 23 сентября на Цветном бульваре началась патриотическая акция «Своих не бросаем», сообщает источник «Нашего города». Здесь собралось несколько сотен человек, для них организована концертная программа.

Мероприятие проходит в рамках поддержки референдумов.

Похожие акции проходят в Республике Алтай, в Москве на Манежной площади, во Владимире и других городах РФ.

По данным «Нашего города» из-за перекрытия дорог во время митинга улица Ленина стоит в пробке. Движение в центре областной столицы тоже серьёзно затруднено. По информации сервиса Яндекс.Пробки, заторы в городе уже достигли семи баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня с 14:00 перекроют движение на участке улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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