Экспертиза для сервиза: как тюменцам экологично избавиться от старой посуды?

Что касается стекла, то его можно перерабатывать и использовать повторно бесконечное количество раз. Материал при этом не потеряет свои качества. Поэтому предметы из стекла без проблем принимают в переработку. Однако, важно понимать, что, если выкинуть стеклянные изделия в контейнер вместе с другими отходами, то нельзя исключать вероятности, что они разобьются на мелкие осколки при перемещении до конвейерной ленты сортировки. Обрабатывать их в таком виде возможно, но это сложнее, чем отобрать из массы ТКО те же сковородки. Самый лучший вариант – сдать стеклотару в приемный пункт. Обычно без проблем принимаются бутылки, банки, пузырьки. Их либо переплавляют в новые изделия, либо тщательно дезинфицируют и отправляют в повторное использование».