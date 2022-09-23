Экспертиза для сервиза: как тюменцам экологично избавиться от старой посуды?

Рано или поздно наступает момент, когда кухонная утварь подлежит замене. Причина может быть любой: подаренный сервиз, пришедшие в негодность сковородки, замена разномастных бокалов-«одиночек» на набор. Последствия же одинаковы – перед человеком встает вопрос, что делать со ставшими ненужными вещами? Мы разобрались, как поступить в этой ситуации максимально экологично.
Самый простой вариант – выставить посуду на продажу. Для этой цели подойдут как блошиные рынки, так и интернет-платформы с объявлениями, например «Авито», или «Юла». Возможно, старая керамическая чашка приглянется коллекционеру, а отслужившие свое кастрюли отправятся к кому-то на дачу. К слову, на некоторые винтажные предметы обихода ведется настоящая охота, так что при определенных обстоятельствах можно выручить неплохие деньги.
Если нет цели заработать, но хочется, чтобы вещи еще поработали на благо людей, попробуйте предложить забрать их бесплатно. Большим спросом пользуется посуда у людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Благотворительные фонды Тюмени также готовы принять старые, но целые изделия для передачи нуждающимся. Одна из подобных организаций, например – это «Радость», где принимают вещи для многодетных семей. Прием осуществляется по адресу: проезд Геологоразведчиков, 33. Время работы склада лучше заранее уточнить по телефону: 8 (922) 077-01-93. Можно постараться найти компании, в которых возможен и самовывоз. Например, такая услуга действует в благотворительном магазине «Чулан». Заявки принимаются по номеру 8 (908) 873-68-87.
Идея апсайклинга заключается в том, чтобы вдохнуть в старую вещь новую жизнь. В случае с посудой вариантов может быть бесконечное количество. Например, обычная миска при незатейливом украшении превратится в контейнер для канцелярских мелочей, а высокий стакан легко трансформируется в симпатичную вазу. Очень интересно смотрятся в интерьере фарфоровые тарелки с симпатичным узором, развешанные по стенам. Усилий – минимум. Потребуется лишь специальный клей и крючки для подвеса.
Вы удивитесь, но даже потрескавшаяся или битая посуда способна принести много пользы. Дизайнеры готовы скупать куски фарфора и керамики для того, чтобы изготавливать из них элементы декора в виде мозаики. А некоторые умельцы умудряются мастерить из черепков оригинальные хэнд-мейд аксессуары. Просто выгрузите свое предложение на сайт с объявлениями и наверняка, кто-то откликнется. Средний ценник за такие позиции - пара сотен рублей. Хотя редкие экземпляры, типа осколков с «гжелью» или «под хохлому» продаются дороже.
И, конечно, посуду можно выбросить. Но один вопрос, когда в мусорку летит случайно расколотая чашка, и совсем другой – когда фигурируют большие объемы. Например, накопилась целая полка старых предметов, которыми давно не пользуются. Или нужно разгрести завалы в кладовой. Годится ли кухонная утварь для вторичной переработки и как лучше с ней поступить? С этими вопросами мы обратились в пресс-службу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ТЭО»:
«Начнем с того, что посуда бывает разной: пластиковый контейнер, фарфоровый сервиз, сковороды с антипригарным покрытием. Поэтому будет корректно разбить большую категорию на группы в зависимости от материалов изготовления.
Если рассматривать кастрюли и сковородки, то в основном они изготавливаются из цветных и черных металлов. Эти позиции годятся для вторичной переработки и можно попробовать их сдать в ближайший пункт приема металлов. Если выбросить в контейнер для ТКО, то их тоже отправят на переработку – такие материалы отбирают на тюменском мусоросортировочном заводе.
Сложнее обстоят дела с керамикой и фарфором. Сейчас в нашей стране очень мало предприятий, которые берутся за их утилизацию и переработку, потому что это очень сложный и энергозатратный процесс. Не подлежит переработке и посуда из хрусталя.
Еще одна большая группа – пластик. Как правило контейнеры, лопатки, банки для сыпучих продуктов и миски изготавливаются из пластика 2 класса – ПНД. Такой материал считается безопасным для здоровья и его можно в дальнейшем переработать. На мусоросортировочных предприятиях эти позиции отбираются с целью дальнейшей реализации переработчикам.
Что касается стекла, то его можно перерабатывать и использовать повторно бесконечное количество раз. Материал при этом не потеряет свои качества. Поэтому предметы из стекла без проблем принимают в переработку. Однако, важно понимать, что, если выкинуть стеклянные изделия в контейнер вместе с другими отходами, то нельзя исключать вероятности, что они разобьются на мелкие осколки при перемещении до конвейерной ленты сортировки. Обрабатывать их в таком виде возможно, но это сложнее, чем отобрать из массы ТКО те же сковородки. Самый лучший вариант – сдать стеклотару в приемный пункт. Обычно без проблем принимаются бутылки, банки, пузырьки. Их либо переплавляют в новые изделия, либо тщательно дезинфицируют и отправляют в повторное использование».