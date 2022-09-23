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Более 230 юных тюменцев приняли участие в шахматном турнире

23 сентября 14:02
Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования
Завершилось первенство Тюменской области по шахматам среди юношей и девушек. В нем приняли участие 234 спортсмена из восьми муниципалитетов региона. Сражения за шахматными досками развернулись на трех площадках Тюмени, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Соревнования прошли по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 50 минут + 10 секунд на ход.

Среди самых юных участников победу одержали талантливые и перспективные шахматисты — Лев Гудованый и Виктория Точилкина. Это не первые их успехи — ранее они уже побеждали на соревнованиях всероссийского уровня.

В старшей возрастной категории шахматистов 2005–2006 годов рождения победителями стали Павел Трофимов и Татьяна Абрамова. На сегодняшний день они являются сильнейшими в своей возрастной категории и в очередной раз подтвердили уровень игры.

«В этом году было рекордное количество участников. При этом растет и мастерство ребят. Сейчас юным шахматистам нужно подготовиться к следующим областным соревнованиям — турниру памяти педагога Александра Панкрушева», — поделился президент Федерации шахмат Тюменской области Геннадий Шантуров.

Шахматисты, занявшие первые места в своих возрастных группах, получили право представлять Тюменскую область на первенстве УФО по шахматам 2022 года в Екатеринбурге.

Напомним, одним из приоритетов в работе правительства Тюменской области — выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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