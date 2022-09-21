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Власти Ямала готовы выдавать сотни млн рублей льгот на новые технологии

21 сентября 14:02
Фото: скрин youtube.com
Власти Ямала готовы отказаться от части налоговых поступлений для стимулирования разработок новейших технологий добычи и транспортировки нефти и газа. На данный момент эти предложения рассматриваются «Газпром нефтью».

Данное предложение озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Андреевич Артюхов.

«С „Газпром нефтью“ сейчас занимаемся в этой части. Мы готовы брать на себя эти вычеты, лишаться своей налоговой базы. Мы готовы отказываться от сотен миллионов налогов, чтобы получить миллиарды инвестиций»сообщил Дмитрий Артюхов на форуме TNF-2022.

Он подчеркнул, что власти Ямала готовы на «прорывные задачи». Компании разрабатывающие новые технологии, которые можно использовать на местных месторождениях.

Ранее «Наш город» сообщал, что крупный тюменский завод «ЗапСибНефтехим» провел локализацию в не лицензируемых технических процессах. Она составила порядка 80%.

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#Новости#Александр Мязин#Экономика
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