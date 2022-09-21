Власти Ямала готовы выдавать сотни млн рублей льгот на новые технологии

«С „Газпром нефтью“ сейчас занимаемся в этой части. Мы готовы брать на себя эти вычеты, лишаться своей налоговой базы. Мы готовы отказываться от сотен миллионов налогов, чтобы получить миллиарды инвестиций»сообщил Дмитрий Артюхов на форуме TNF-2022.