Тюменец вошел в лонг-лист книжной премии Бориса Грушина

«Наш город» связался с философом Александром Вилейкисом, который занимается данной книжной премией. Он рассказал нам о процедуре социологической премии и о ее значимости. По словам Александра, данная премия важна для российского академического и социологического сообщества. Книжных премий, на которые могли бы претендовать социологи — достаточно мало.