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Тюменец вошел в лонг-лист книжной премии Бориса Грушина

21 сентября 01:47
Был объявлен лонг-лист ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина 2022 года, в который вошли 23 работы. Одним из номинантов стал тюменский исследователь и преподаватель ТюмГУ Евгений Блинов. Он оказался в номинации «Лучшая теоретическая работа».

Данная премия учреждена в память о русском социологе, авторе выдающихся социологических текстов, методологе социологии Борисе Грушине. Учредителями являются Всероссийский центром изучения общественного мнения, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Премия проводится вот уже второй год.

По данным пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения, в этом году в номинациях «Лучшая книга на основе прикладных исследований» — восемь номинантов, в категориях «Лучшая научно-популярная книга», «Лучшая теоретическая работа», «Лучший перевод» — по пять.

«Наш город» связался с философом Александром Вилейкисом, который занимается данной книжной премией. Он рассказал нам о процедуре социологической премии и о ее значимости. По словам Александра, данная премия важна для российского академического и социологического сообщества. Книжных премий, на которые могли бы претендовать социологи — достаточно мало.

«Задействованы почти все крупные издательства академической литературы. Многие работы связаны с темами повседневности, этнографии. Потрясающим достижением, на мой взгляд, является то, что в лонг-список попали семь книг от издательства «Common place», высказал мнение Вилейкис.

Он также выделил книгу профессора кафедры новой истории и мировой политики Тюменского государственного университета Евгения Блинова.

«Здорово, что в лонг-лист попала книга Блинова. Она достаточно специфическая и узконаправленная для философии и социальных наук в целом. Это важный этап для российской науки», считает Александр.

Евгений Блинов о своей работе

«Наш город» пообщался с самим номинантом Евгением Блиновым. Исследователь поделился с нами историей создания своей книги «Пером и штыком: введение в революционную политику языка». По словам Блинова, ее номинировал на премию легендарный издатель и основатель «Ад Маргинем» Александр Терентьевич Иванов.

«К сожалению или к счастью, авторы не могут номинировать сами себя. Иначе уважаемому жюри пришлось бы круглыми сутками изучать труды авторов, предлагающих проекты обустройства России, Земного шара и Млечного Пути», говорит философ.

Фото: Сайт Европейского университета в Санкт-Петербурге

Евгений выделил три основных области, в которые погружался, работая над своей французской диссертацией (она была защищена в 2014-м году в Университете Тулузы). Книга в значительной степени является ее развитием.

Блинов признается, что его всегда интересовала история революций и радикальных социальных преобразований, особенно история революционного волюнтаризма.

«Есть что-то завораживающее и одновременно пугающее в попытках сознательно изменить те социальные феномены, которые считаются изначально заданными и неизменными на протяжение столетий», отмечает автор.

В книге упоминаются тезисы основателя французского структурализма Фердинанда де Соссюр, который полагал, что сознательное воздействие на основы языка невозможно, так как язык является самым инертным и устойчивым к воздействию социальным институтом. В противовес ему, советские лингвисты активно оспаривали эту догму, предлагая различные проекты советского языкового строительства.

Также в процессе создания книги Евгений опирался на работы Жиля Делеза и Феликса Гваттари, которые во многом резонировали с советским социально-политическим авангардом.

«Они показывали, что язык не является нейтральным медиумом, а служит для передачи „приказов“, его основная функция является не информативной, а перформативной, то есть заставляет людей выполнять определенные действия. Именно поэтому книга называется „Пером и штыком“», признается номинант.

Третья область, в которую погрузился автор — философия языка XVIII века, в особенности политический аффективный язык в понимании Жан-Жака Руссо.

«Это период, которым я с самого начала занимался как историк философии. Все это привело меня к идее исследовать революционные проекты воздействия на язык, точнее, на дерзкую попытку преобразовать общество при помощи обновленного языка», поделился с нами Блинов.

Евгений признается, что хотел бы поспособствовать развитию российских исследований в области не только социолингвистики или прикладных исследований языковой политики, а именно осмыслению социальных и политических функций языка в более широком контексте.

«Мне очень лестно оказаться в лонг-листе премии Грушина в замечательной компании с известными в своих дисциплинах коллегами, каждый из которых, достоин премии», высказался он.

Списки произведений, попавших в лонг-лист, вместе с сопроводительными письмами публикуются на сайте ВЦИОМ. После обнародования лонг-листа жюри составляет шорт-лист премии, который также публикуется на сайте ВЦИОМ.

Имена победителей будут объявлены 9 ноября на церемонии награждения в Культурном центре НИУ ВШЭ.

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