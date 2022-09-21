Тюменец вошел в лонг-лист книжной премии Бориса Грушина

Данная премия учреждена в память о русском социологе, авторе выдающихся социологических текстов, методологе социологии Борисе Грушине. Учредителями являются Всероссийский центром изучения общественного мнения, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Премия проводится вот уже второй год.
По данным пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения, в этом году в номинациях «Лучшая книга на основе прикладных исследований» — восемь номинантов, в категориях «Лучшая научно-популярная книга», «Лучшая теоретическая работа», «Лучший перевод» — по пять.
«Наш город» связался с философом Александром Вилейкисом, который занимается данной книжной премией. Он рассказал нам о процедуре социологической премии и о ее значимости. По словам Александра, данная премия важна для российского академического и социологического сообщества. Книжных премий, на которые могли бы претендовать социологи — достаточно мало.
«Задействованы почти все крупные издательства академической литературы. Многие работы связаны с темами повседневности, этнографии. Потрясающим достижением, на мой взгляд, является то, что в лонг-список попали семь книг от издательства «Common place», высказал мнение Вилейкис.
Он также выделил книгу профессора кафедры новой истории и мировой политики Тюменского государственного университета Евгения Блинова.
«Здорово, что в лонг-лист попала книга Блинова. Она достаточно специфическая и узконаправленная для философии и социальных наук в целом. Это важный этап для российской науки», считает Александр.
«Наш город» пообщался с самим номинантом Евгением Блиновым. Исследователь поделился с нами историей создания своей книги «Пером и штыком: введение в революционную политику языка». По словам Блинова, ее номинировал на премию легендарный издатель и основатель «Ад Маргинем» Александр Терентьевич Иванов.
«К сожалению или к счастью, авторы не могут номинировать сами себя. Иначе уважаемому жюри пришлось бы круглыми сутками изучать труды авторов, предлагающих проекты обустройства России, Земного шара и Млечного Пути», говорит философ.
Евгений выделил три основных области, в которые погружался, работая над своей французской диссертацией (она была защищена в 2014-м году в Университете Тулузы). Книга в значительной степени является ее развитием.
Блинов признается, что его всегда интересовала история революций и радикальных социальных преобразований, особенно история революционного волюнтаризма.
«Есть что-то завораживающее и одновременно пугающее в попытках сознательно изменить те социальные феномены, которые считаются изначально заданными и неизменными на протяжение столетий», отмечает автор.
В книге упоминаются тезисы основателя французского структурализма Фердинанда де Соссюр, который полагал, что сознательное воздействие на основы языка невозможно, так как язык является самым инертным и устойчивым к воздействию социальным институтом. В противовес ему, советские лингвисты активно оспаривали эту догму, предлагая различные проекты советского языкового строительства.
Также в процессе создания книги Евгений опирался на работы Жиля Делеза и Феликса Гваттари, которые во многом резонировали с советским социально-политическим авангардом.
«Они показывали, что язык не является нейтральным медиумом, а служит для передачи „приказов“, его основная функция является не информативной, а перформативной, то есть заставляет людей выполнять определенные действия. Именно поэтому книга называется „Пером и штыком“», признается номинант.
Третья область, в которую погрузился автор — философия языка XVIII века, в особенности политический аффективный язык в понимании Жан-Жака Руссо.
«Это период, которым я с самого начала занимался как историк философии. Все это привело меня к идее исследовать революционные проекты воздействия на язык, точнее, на дерзкую попытку преобразовать общество при помощи обновленного языка», поделился с нами Блинов.
Евгений признается, что хотел бы поспособствовать развитию российских исследований в области не только социолингвистики или прикладных исследований языковой политики, а именно осмыслению социальных и политических функций языка в более широком контексте.
«Мне очень лестно оказаться в лонг-листе премии Грушина в замечательной компании с известными в своих дисциплинах коллегами, каждый из которых, достоин премии», высказался он.
Списки произведений, попавших в лонг-лист, вместе с сопроводительными письмами публикуются на сайте ВЦИОМ. После обнародования лонг-листа жюри составляет шорт-лист премии, который также публикуется на сайте ВЦИОМ.
Имена победителей будут объявлены 9 ноября на церемонии награждения в Культурном центре НИУ ВШЭ.