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Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, исключили из ЕР

19 сентября 13:21
Фото: 1Mi
Пресс-служба регионального политсовета партии «ЕР» сообщила об исключении бывшего руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина. По мнению руководства, он дискредитировал партию.

Тюменский суд отправил его под домашний арест до 14 ноября.

«Руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из «Единой России» за действие, дискредитирующее партию»отметили в пресс-службе партии «ЕР».

По информации «Нашего города», Александр Сухомяткин написал заявление об увольнении с поста ещё 16 сентября. Его обвиняют в получении 2 млн рублей от ООО «Перестрой-КА» (организация давно и много сотрудничает с госзаказчиками) в период с ноября 2021 по июнь 2022 года.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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