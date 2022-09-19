Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, исключили из ЕР

По информации «Нашего города», Александр Сухомяткин написал заявление об увольнении с поста ещё 16 сентября. Его обвиняют в получении 2 млн рублей от ООО «Перестрой-КА» (организация давно и много сотрудничает с госзаказчиками) в период с ноября 2021 по июнь 2022 года.