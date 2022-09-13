В Тюмени водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП. Ребенка увезли в больницу

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сначала водитель машины остановился. Но после того, как к нему стали подходить очевидцы ДТП он скрылся с места происшествия.
Однако надолго остаться безнаказанным ему не удалось. Инспекторы ГИБДД обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в одном из дворов, расположенных рядом. На данный момент он задержан.
По словам автовладельца, место происшествия он покинул потому, что ребенок отказался от помощи. Однако, как выяснилось, школьника с различными травмами доставили в больницу.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В авариях пострадали четыре человек, в том числе 4-летний ребенок.