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В Тюмени водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП. Ребенка увезли в больницу

13 сентября 08:21
Фото: ГИБДД Тюменской области
11-летний ребенок сегодня попал под колеса автомобиля на улице Мелиораторов. Школьник переходил проезжую часть по пешеходному переходу, когда на него наехал водитель автомобиля Chevrolet.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сначала водитель машины остановился. Но после того, как к нему стали подходить очевидцы ДТП он скрылся с места происшествия.

Однако надолго остаться безнаказанным ему не удалось. Инспекторы ГИБДД обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в одном из дворов, расположенных рядом. На данный момент он задержан.

По словам автовладельца, место происшествия он покинул потому, что ребенок отказался от помощи. Однако, как выяснилось, школьника с различными травмами доставили в больницу.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В авариях пострадали четыре человек, в том числе 4-летний ребенок.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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