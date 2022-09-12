В Тюмени в мусорке оказались сотни квитанций за оплату ЖКУ

«Почтальон не донес буквально 100 метров до нужного дома», считает тюменка.
Люди в комментариях возмущены поведением сотрудников компании ТРИЦ.
«ТРИЦ — это организация сбоку припеку, жду когда прикроют эту бесполезную «лавочку», написал Андрей Кортосов.
«Вот так они их и выбрасывают, а потом в ТРИЦ на помятой бумажке размером 4×3 пишут сумму на оплату. Сколько раз пыталась взять квитанцию и посмотреть за что плачу, говорят: „Вам на дом приносят, мы повторные не выдаем“. А вот посмотрите как „на дом“ ваши работники, с которыми вы заключили договора „приносят“ и работают», негодует Любовь Морозова.
«Такая же история. Только и слышу: «Нет бумаги, квитанции не выдаем», согласна с Любовью Елена Пальянова.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские ИТ-эксперты поделились опытом с выпускниками школы программирования.