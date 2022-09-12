В Тюмени в мусорке оказались сотни квитанций за оплату ЖКУ

«Вот так они их и выбрасывают, а потом в ТРИЦ на помятой бумажке размером 4×3 пишут сумму на оплату. Сколько раз пыталась взять квитанцию и посмотреть за что плачу, говорят: „Вам на дом приносят, мы повторные не выдаем“. А вот посмотрите как „на дом“ ваши работники, с которыми вы заключили договора „приносят“ и работают», негодует Любовь Морозова.