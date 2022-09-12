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В Тюмени в мусорке оказались сотни квитанций за оплату ЖКУ

12 сентября 05:20
Фото: ЧС Тюмень
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост анонимной пользовательницы о том, что она увидела на остановке «улица Парковая» квитанции на оплату ТРИЦ.
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Тюмень

«Почтальон не донес буквально 100 метров до нужного дома», считает тюменка.

Люди в комментариях возмущены поведением сотрудников компании ТРИЦ.

«ТРИЦ — это организация сбоку припеку, жду когда прикроют эту бесполезную «лавочку», написал Андрей Кортосов.

«Вот так они их и выбрасывают, а потом в ТРИЦ на помятой бумажке размером 4×3 пишут сумму на оплату. Сколько раз пыталась взять квитанцию и посмотреть за что плачу, говорят: „Вам на дом приносят, мы повторные не выдаем“. А вот посмотрите как „на дом“ ваши работники, с которыми вы заключили договора „приносят“ и работают», негодует Любовь Морозова.

«Такая же история. Только и слышу: «Нет бумаги, квитанции не выдаем», согласна с Любовью Елена Пальянова.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские ИТ-эксперты поделились опытом с выпускниками школы программирования.

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