В Тюмени перевернувшаяся машина скрылась с места ДТП

«В городские больницы никто с травмами, полученными в дорожно-транспортных происшествиях, не обращался», добавили в ГИБДД.
Между тем, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, участников аварии было двое. Вероятнее всего ВАЗ 2114 столкнулся со второй легковушкой. От удара его отбросило на пешеходную часть, и он перевернулся. У второй машины повреждена передняя часть.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне ночью на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург разбилась семья из Нижневартовского района. Югорчане возвращались из Башкирии домой. В аварии погибла 4-летняя девочка.