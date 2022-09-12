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В Тюмени перевернувшаяся машина скрылась с места ДТП

12 сентября 06:40
Фото: 1Mi
ДТП с «перевертышем», произошедшее сегодня утром на улице Республики, 246, обрастает таинственностью. В ГИБДД Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что когда сотрудники ДПС приехали на место происшествия — автомобиля уже не было.

«В городские больницы никто с травмами, полученными в дорожно-транспортных происшествиях, не обращался», добавили в ГИБДД.

Между тем, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, участников аварии было двое. Вероятнее всего ВАЗ 2114 столкнулся со второй легковушкой. От удара его отбросило на пешеходную часть, и он перевернулся. У второй машины повреждена передняя часть.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне ночью на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург разбилась семья из Нижневартовского района. Югорчане возвращались из Башкирии домой. В аварии погибла 4-летняя девочка.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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