В Тюмени перевернувшаяся машина скрылась с места ДТП

Между тем, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, участников аварии было двое. Вероятнее всего ВАЗ 2114 столкнулся со второй легковушкой. От удара его отбросило на пешеходную часть, и он перевернулся. У второй машины повреждена передняя часть.