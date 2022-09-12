Школы Тюменской области закупили больше 100 новых автобусов

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области обновили автопарки нескольких медицинских учреждений региона. Так, полностью был обновлен автопарк в Тюменской областной больнице № 12. На это ушло меньше трех лет. В настоящее время в наличии у медучреждения есть 9 новых карет скорой помощи.