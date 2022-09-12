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Школы Тюменской области закупили больше 100 новых автобусов

12 сентября 13:01
Фото: 1Mi
С начала 2022 года школы Тюменской области купили 104 новых автобуса, сообщают представители информационного центра правительства региона. На данный момент местные учебные заведения используют почти 600 транспортных средств.

Обновление парка производится ежегодно.

«Вопрос организации подвоза школьников Тюменской области к месту учебы и обратно находится на постоянном контроле Правительства региона и муниципальных органов власти»,сообщают представители информационного центра правительства региона.

Стоит отметить, что в начале августа «Наш город» сообщал, что школы Тюмени покупают автобусы КАВЗ-4238-65 и ПАЗ 320475-04. Стоимость транспортных средств составляет от 5 до 9 млн рублей. Автобусы КАВЗ выпускаются на курганском заводе. Автопарк обновили школы № 9 и 41.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области обновили автопарки нескольких медицинских учреждений региона. Так, полностью был обновлен автопарк в Тюменской областной больнице № 12. На это ушло меньше трех лет. В настоящее время в наличии у медучреждения есть 9 новых карет скорой помощи.

Теперь четыре автомобиля работают в Заводоуковске, два в пункте села Новая Заимка, и три в пункте Упоровского филиала.

Также рамках модернизации новым автомобилем пополнился автопарк отделения скорой медицинской помощи областной больницы № 23 в Ялуторовске.

Обновление автопарка проходит по национальному проекту «Здравоохранение» и реализуемой в Тюменской области его программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость каждого автомобиля для выезда медиков к больным на дом составляет свыше 8 млн рублей.

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