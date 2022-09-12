Школы Тюменской области закупили больше 100 новых автобусов

Обновление парка производится ежегодно.
«Вопрос организации подвоза школьников Тюменской области к месту учебы и обратно находится на постоянном контроле Правительства региона и муниципальных органов власти»,сообщают представители информационного центра правительства региона.
Стоит отметить, что в начале августа «Наш город» сообщал, что школы Тюмени покупают автобусы КАВЗ-4238-65 и ПАЗ 320475-04. Стоимость транспортных средств составляет от 5 до 9 млн рублей. Автобусы КАВЗ выпускаются на курганском заводе. Автопарк обновили школы № 9 и 41.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области обновили автопарки нескольких медицинских учреждений региона. Так, полностью был обновлен автопарк в Тюменской областной больнице № 12. На это ушло меньше трех лет. В настоящее время в наличии у медучреждения есть 9 новых карет скорой помощи.
Теперь четыре автомобиля работают в Заводоуковске, два в пункте села Новая Заимка, и три в пункте Упоровского филиала.
Также рамках модернизации новым автомобилем пополнился автопарк отделения скорой медицинской помощи областной больницы № 23 в Ялуторовске.
Обновление автопарка проходит по национальному проекту «Здравоохранение» и реализуемой в Тюменской области его программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость каждого автомобиля для выезда медиков к больным на дом составляет свыше 8 млн рублей.