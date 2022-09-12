Прием заявок на участие в престижной премии InterComm завершится 19 сентября

Потенциальных участников номинации «Стратегия» должны вдохновить призеры и победители предыдущих премий InterComm, полагают организаторы мероприятия. В 2020 году была отмечена стратегия развития «Пятерочки», а в прошлом году в этой номинации победила «Стратегия комплексного подхода к IT-проектам», которую представили на суд жюри специалисты «М.Видео-Эльдорадо». Предусмотрены мероприятия, направленные на изменение парадигмы позиционирования, а также на повышение узнаваемости бренда IT-EMPLOYER и на расширение круга найма кандидатов.