Прием заявок на участие в престижной премии InterComm завершится 19 сентября

27 октября в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей. Отметят лучшие проекты в таких сферах: продвижение брендов работодателей, внутренние и HR-коммуникации, корпоративные мероприятия и медиа, а также развитие корпоративной культуры, пишет newsnn.ru.
Проекты будут оценивать в 2022 году по 13 номинациям. Одна из них – «Стратегия». Ее курируют руководитель практики «HR-маркетинг» «ЭКОПСИ консалтинг» Вероника Луцкина, партнер по интегрированным HR-коммуникациям Сбера Екатерина Грачева, а также практикующий психолог Антон Буланов, эксперт по стратегии, идеологии, брендингу.
«Иметь стратегию, пытаться управлять будущим - это то, что отличает человека от животных. Поэтому тренд - это говорить о стратегии», - отметил Буланов.
В составе жюри будут работать свыше 50 руководителей коммуникационных департаментов крупнейших российских структур, эксперты из консалтинговых агентств и преподаватели вузов.
Потенциальных участников номинации «Стратегия» должны вдохновить призеры и победители предыдущих премий InterComm, полагают организаторы мероприятия. В 2020 году была отмечена стратегия развития «Пятерочки», а в прошлом году в этой номинации победила «Стратегия комплексного подхода к IT-проектам», которую представили на суд жюри специалисты «М.Видео-Эльдорадо». Предусмотрены мероприятия, направленные на изменение парадигмы позиционирования, а также на повышение узнаваемости бренда IT-EMPLOYER и на расширение круга найма кандидатов.
Основными показателями успешной стратегии являются закрытие свыше 500 вакансий в шестимесячный период и повышение узнаваемости бренда для IT-аудитории до 56 процентов.
Официальным информационным партнером престижной премии InterComm 2022 выступает федеральный медиахолдинг 1MI.