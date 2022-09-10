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Тюмень окутал утренний туман

10 сентября 03:57
Фото: 1Mi
Сегодня утром Тюмень окутал туман. Фотографиями дымки, опустившейся на областную столицу, горожане поделились в социальных сетях.

«Плохая видимость на автодорогах. Будьте осторожны», отметили тюменцы.

Между тем погодное явление коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино не внесло. Отправка и прибытие самолетов осуществляется практически вовремя. Исключение — только рейсы, отправляющиеся в московский аэропорт Шереметьево. Вылеты задержаны до 3,5 часов. Из Шереметьево в Тюмень самолеты прибыли также с опозданием.

Также небольшие задержки, до получаса, зарегистрированы на рейсах Тюмень — Ханты-Мансийск и Сургут-Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе состоялось открытие прямого рейса Тюмень — Астрахань. Пассажирами первого рейса стали порядка 80 человек.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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