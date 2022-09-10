Тюмень окутал утренний туман

Между тем погодное явление коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино не внесло. Отправка и прибытие самолетов осуществляется практически вовремя. Исключение — только рейсы, отправляющиеся в московский аэропорт Шереметьево. Вылеты задержаны до 3,5 часов. Из Шереметьево в Тюмень самолеты прибыли также с опозданием.