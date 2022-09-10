Тюмень окутал утренний туман

«Плохая видимость на автодорогах. Будьте осторожны», отметили тюменцы.
Между тем погодное явление коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино не внесло. Отправка и прибытие самолетов осуществляется практически вовремя. Исключение — только рейсы, отправляющиеся в московский аэропорт Шереметьево. Вылеты задержаны до 3,5 часов. Из Шереметьево в Тюмень самолеты прибыли также с опозданием.
Также небольшие задержки, до получаса, зарегистрированы на рейсах Тюмень — Ханты-Мансийск и Сургут-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе состоялось открытие прямого рейса Тюмень — Астрахань. Пассажирами первого рейса стали порядка 80 человек.