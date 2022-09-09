Обрушилась стена у ЖК «Финский залив» в Тюмени, в школе №88 не стали менять форму

Рабочий едва не погиб в момент сноса кирпичной стены завода в Тюмени.
По информации горожан, в момент обрушения на парковке стоял рабочий. Он чудом избежал серьёзных травм (кирпичи и камни отскочили ему на ноги). Тюменцы полагают, что место работ должны были огородить и предупредить жителей ближайших домов.
«В любом случае нарушение. Стену обрушили на придомовую территорию, ремонт которой потом будет за счёт жильцов. А должны были на стройплощадку»отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Стоит отметить, что стена разлетелась по всей парковке, весь этот мусор ещё предстоит убрать.
Управляющий совет не стал менять требования к форме учеников школы №88.
Сегодня вечером стало известно, что управляющий совет учебного заведения № 88 в Тюмени, где 1 сентября возник инцидент из-за внешнего вида ученицы, решил не вносить изменять форму одежды для детей. Решение прокомментировала председатель совета Елена Корчемкина. Она отметила, что решение было единогласным, все требования к одежде учащихся едины. Более того, Яраги Курбанов (представитель Республики Дагестан в Тюменской области) напомнил, что форму для детей определяют непосредственно в образовательных учреждениях.
Неизвестный обстрелял лобовое стекло машины на КПД в Тюмени.
Инцидент произошел в районе улицы Текстильная, 21 рано утром. По машинам стреляли из пневматики. Местные жители отмечают, что до этого неизвестные обстреляли «Ладу Ларгус». Пострадали только машины, горожане посоветовали водителям обратиться в МВД.
Стоит отметить, что в июле в Тюмени неизвестные открыли стрельбу по окнам многоэтажного дома. Инцидент произошел в Тюменской слободе на улице Александра Протозанова. Как рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, полиция занимается поиском лиц причастных к ЧП. По данному факту возбуждено административное производство по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Наказание — штраф в размере 300 — 500 рублей.