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Обрушилась стена у ЖК «Финский залив» в Тюмени, в школе №88 не стали менять форму

9 сентября 15:50
Фото: 1Mi
Одной из самых обсуждаемых новостей 9 сентября стала ситуация с обрушением стены в районе ЖК «Финский залив». Кирпичи и камни свалились на парковку с автомобилями, пострадал желтый «Форд» и грузовик, сообщается в паблике «Типичная Тюмень».
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Тюмень

Рабочий едва не погиб в момент сноса кирпичной стены завода в Тюмени.

По информации горожан, в момент обрушения на парковке стоял рабочий. Он чудом избежал серьёзных травм (кирпичи и камни отскочили ему на ноги). Тюменцы полагают, что место работ должны были огородить и предупредить жителей ближайших домов.

«В любом случае нарушение. Стену обрушили на придомовую территорию, ремонт которой потом будет за счёт жильцов. А должны были на стройплощадку»отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Стоит отметить, что стена разлетелась по всей парковке, весь этот мусор ещё предстоит убрать.

Управляющий совет не стал менять требования к форме учеников школы №88.

Сегодня вечером стало известно, что управляющий совет учебного заведения № 88 в Тюмени, где 1 сентября возник инцидент из-за внешнего вида ученицы, решил не вносить изменять форму одежды для детей. Решение прокомментировала председатель совета Елена Корчемкина. Она отметила, что решение было единогласным, все требования к одежде учащихся едины. Более того, Яраги Курбанов (представитель Республики Дагестан в Тюменской области) напомнил, что форму для детей определяют непосредственно в образовательных учреждениях.

Неизвестный обстрелял лобовое стекло машины на КПД в Тюмени.

Инцидент произошел в районе улицы Текстильная, 21 рано утром. По машинам стреляли из пневматики. Местные жители отмечают, что до этого неизвестные обстреляли «Ладу Ларгус». Пострадали только машины, горожане посоветовали водителям обратиться в МВД.

Стоит отметить, что в июле в Тюмени неизвестные открыли стрельбу по окнам многоэтажного дома. Инцидент произошел в Тюменской слободе на улице Александра Протозанова. Как рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, полиция занимается поиском лиц причастных к ЧП. По данному факту возбуждено административное производство по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Наказание — штраф в размере 300 — 500 рублей.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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