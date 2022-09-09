Обрушилась стена у ЖК «Финский залив» в Тюмени, в школе №88 не стали менять форму

Сегодня вечером стало известно, что управляющий совет учебного заведения № 88 в Тюмени, где 1 сентября возник инцидент из-за внешнего вида ученицы, решил не вносить изменять форму одежды для детей. Решение прокомментировала председатель совета Елена Корчемкина. Она отметила, что решение было единогласным, все требования к одежде учащихся едины. Более того, Яраги Курбанов (представитель Республики Дагестан в Тюменской области) напомнил, что форму для детей определяют непосредственно в образовательных учреждениях.