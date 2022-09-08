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В центре Тюмени на полдня перекроют автодвижение

8 сентября 06:25
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени в сентябре на один день перекроют движение транспорта в центре города. 17 сентября в областной столице состоится Всероссийский день бега «Кросс нации», в связи с чем с восьми часов утра до половины четвертого дня для автомобилей будут частично закрыты центральные улицы.

В частности, временное ограничение автодвижения коснется участка улица Орджоникидзе — от Республики до Советской, Володарского — от Орджоникидзе до Первомайской, Хохрякова — от Орджоникидзе до Первомайской, Советской — от Профсоюзной до Первомайской. Также частично будут закрыты улицы Первомайская, Водопроводная и 8 Марта.

Альтернативные маршруты организуют по улицам 50 лет Октября, Профсоюзной, Герцена и Республики.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 16 по 30 сентября в связи с проведением работ по ремонту на теплосетях для транспорта будут закрыты участки улиц Велижанской и Чайковского.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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