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В Тюменской области ожидаются заморозки до -5

4 сентября 08:58
Фото: 1Mi
На Тюменскую область надвигаются заморозки. По прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге региона ожидается понижение температуры в ночные часы до 0 — 5 в период с 4 по 8 сентября.

Жителям области рекомендуют заранее обезопасить свои садовые насаждения от заморозков.

По данным метеорологов, сегодня день пройдет без осадков. В дневные часы термометры покажут + 13 + 18, скорость ветра составит 5-10 метров секунду.

Первый день рабочей недели, 6 сентября, ожидается пасмурным. Максимальная температура воздуха ночью составит + 6 + 9, днем воздух прогреется до + 12 + 15. Также вероятны кратковременные дожди.

В среду, 7 сентября, похолодает. Ночью столбики термометров покажут + 6 + 7, днем не поднимутся выше + 9 + 10. Также вероятны осадки в виде дождей.

#Новости#Заморозки#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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