В Тюменской области ожидаются заморозки до -5

На Тюменскую область надвигаются заморозки. По прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге региона ожидается понижение температуры в ночные часы до 0 — 5 в период с 4 по 8 сентября.

Жителям области рекомендуют заранее обезопасить свои садовые насаждения от заморозков. По данным метеорологов, сегодня день пройдет без осадков. В дневные часы термометры покажут + 13 + 18, скорость ветра составит 5-10 метров секунду. Первый день рабочей недели, 6 сентября, ожидается пасмурным. Максимальная температура воздуха ночью составит + 6 + 9, днем воздух прогреется до + 12 + 15. Также вероятны кратковременные дожди. В среду, 7 сентября, похолодает. Ночью столбики термометров покажут + 6 + 7, днем не поднимутся выше + 9 + 10. Также вероятны осадки в виде дождей.