Тоболячка зарубила мужа топором и спрятала тело в погребе

Ранее «Наш Город» писал, что 42-летнего жителя Ярковского района обвиняют в убийстве 51-летней знакомой. Мужчина в ходе ссоры схватился за нож и нанес ей несколько ударов в область груди. От полученных травм женщина погибла на месте ЧП.