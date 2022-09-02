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Тоболячка зарубила мужа топором и спрятала тело в погребе

2 сентября 06:27
Фото: 1Mi
Жительницу Тобольского района, зарубившую мужа топором, будут судить. Первое судебное заседание состоится 12 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По данным расследования, трагедия произошла в июне этого года в селе Верхние Аремзяны.

56-летняя женщина в ходе конфликта с супругом зарубила его топором. Стараясь скрыть следы преступления, она оттащила тело мертвого мужа в погреб и засыпала землей.

Об исчезновении мужчины заявила его сестра. Она обратилась в полицию, сотрудники которой впоследствии в ходе осмотра дома и прилегающей территории обнаружили труп.

На данный момент жена убитого находится под стражей.

Ранее «Наш Город» писал, что 42-летнего жителя Ярковского района обвиняют в убийстве 51-летней знакомой. Мужчина в ходе ссоры схватился за нож и нанес ей несколько ударов в область груди. От полученных травм женщина погибла на месте ЧП.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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