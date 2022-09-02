Тоболячка зарубила мужа топором и спрятала тело в погребе

56-летняя женщина в ходе конфликта с супругом зарубила его топором. Стараясь скрыть следы преступления, она оттащила тело мертвого мужа в погреб и засыпала землей.
Об исчезновении мужчины заявила его сестра. Она обратилась в полицию, сотрудники которой впоследствии в ходе осмотра дома и прилегающей территории обнаружили труп.
На данный момент жена убитого находится под стражей.
Ранее «Наш Город» писал, что 42-летнего жителя Ярковского района обвиняют в убийстве 51-летней знакомой. Мужчина в ходе ссоры схватился за нож и нанес ей несколько ударов в область груди. От полученных травм женщина погибла на месте ЧП.