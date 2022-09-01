Девушка-инвалид из Тюмени использовала свой «Шанс» на полноценную жизнь

– С таким диагнозом нельзя сидеть дома, надо всегда быть в движении. Раньше передвигалась сама, теперь только на коляске, но все равно стараюсь больше двигаться. Каждый день мотивирует мысль, что нельзя оставлять маму и родных. Справляться с трудностями помогает уверенность в том, что все смогу и все преодолею. Это мой девиз по жизни, – говорит Оксана.