Девушка-инвалид из Тюмени использовала свой «Шанс» на полноценную жизнь

– Когда узнала свой диагноз – прогрессирующий рассеянный склероз, думала, что умру, год-два поживу – и всё. Почему-то была уверена, что у инвалидов недолгий век. Депрессия была сильнейшая, в голову приходили самые черные мысли. Но когда познакомилась с клубом «Шанс», поняла, что люди с различными диагнозами живут различно долго. Начала тянуться к этим людям, многое узнавать, мне стало с кем поговорить, – рассказывает участница федерального проекта #безграничные_возможности2022.
Оксана увидела, какой полноценной жизнью живут инвалиды, и поняла, что тоже сможет - с ее-то сильным характером.
Один из одноклубников пригласил девушку поиграть в бочча. Она эту игру совершенно не знала. Но попробовала и увлеклась ею настолько, что не мыслит себя в отрыве от нее. В Тобольске на соревнованиях завоевала золотую и бронзовую медали. И это всего лишь после четырехмесячных занятий. Что же ожидать после года тренировок! Только безусловных побед!
Кроме того, наша героиня занимается керлингом, посещает тренажерный зал и спортивные мероприятия. Сейчас проходит курсы дайвинга, чтобы получить острые ощущения и море впечатлений.
Оксана из тех, кто не боится постигать новое. Недавно впервые взяла в руки удочку.
– В общем чате предложили, и кто «подписался», тех доставили на водоем. Рассказали правила, выдали удочки, наживки. Первый опыт понравился. Теперь готовимся к рыболовным соревнованиям. За самую крупную рыбу положена медаль. Вот мне надо ее получить, – улыбается она.
Спортсменка считает, что главная составляющая успеха – упорство. А Оксане его не занимать!
– С таким диагнозом нельзя сидеть дома, надо всегда быть в движении. Раньше передвигалась сама, теперь только на коляске, но все равно стараюсь больше двигаться. Каждый день мотивирует мысль, что нельзя оставлять маму и родных. Справляться с трудностями помогает уверенность в том, что все смогу и все преодолею. Это мой девиз по жизни, – говорит Оксана.
Параллельно она работает дистанционно в транспортной компании специалистом-логистом по транспорту. И тот факт, что ее труд приносит пользу, поднимает самооценку.