За тюменскими водителями будут следить через программу «Паутина» за 169 млн рублей

Власти Тюменской области проводят аукцион для получения информационных услуг с использованием специальной программы «Паутина» для нужд ЦАФАП. Она позволит вести наблюдение за водителями и дорогами в Тюменской области. Стоимость контракта может составить 169 млн рублей, подрядчика определят седьмого сентября.

Согласно аукциона № 0167200003422005508, контроль за состоянием дорог будет осуществляться с помощью комплекса ФВФ. Камеры будут размещены в Тобольске. «Точкой входа для приема данных с комплексов ФВФ является серверная информационного центра УМВД России по Тюменской области, размещенная по адресу г. Тюмень, ул. Водопроводная»сообщается в приложении №1 к закупке № 0167200003422005508. Система в автоматическом режиме должна определять 118 различных нарушений КоАП РФ. Стоит отметить, что веб-сервис «Дупло 2» (входит в перечень инфоуслуг в закупке) должен развёртываться с использованием веб-сервера Apache Tomcat 7.0 (система разработана Apache Group в штате Делавэре, США). Материалы по теме За жителями Тюмени следят около 2,5 тыс. камер. Это меньше, чем по отчетам 2021 года