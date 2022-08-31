За тюменскими водителями будут следить через программу «Паутина» за 169 млн рублей

Согласно аукциона № 0167200003422005508, контроль за состоянием дорог будет осуществляться с помощью комплекса ФВФ. Камеры будут размещены в Тобольске.
«Точкой входа для приема данных с комплексов ФВФ является серверная информационного центра УМВД России по Тюменской области, размещенная по адресу г. Тюмень, ул. Водопроводная»сообщается в приложении №1 к закупке № 0167200003422005508.
Система в автоматическом режиме должна определять 118 различных нарушений КоАП РФ.
Стоит отметить, что веб-сервис «Дупло 2» (входит в перечень инфоуслуг в закупке) должен развёртываться с использованием веб-сервера Apache Tomcat 7.0 (система разработана Apache Group в штате Делавэре, США).