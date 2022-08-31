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За тюменскими водителями будут следить через программу «Паутина» за 169 млн рублей

31 августа 12:45
Фото: 1Mi
Власти Тюменской области проводят аукцион для получения информационных услуг с использованием специальной программы «Паутина» для нужд ЦАФАП. Она позволит вести наблюдение за водителями и дорогами в Тюменской области. Стоимость контракта может составить 169 млн рублей, подрядчика определят седьмого сентября.

Согласно аукциона № 0167200003422005508, контроль за состоянием дорог будет осуществляться с помощью комплекса ФВФ. Камеры будут размещены в Тобольске.

«Точкой входа для приема данных с комплексов ФВФ является серверная информационного центра УМВД России по Тюменской области, размещенная по адресу г. Тюмень, ул. Водопроводная»сообщается в приложении №1 к закупке № 0167200003422005508.

Система в автоматическом режиме должна определять 118 различных нарушений КоАП РФ.

Стоит отметить, что веб-сервис «Дупло 2» (входит в перечень инфоуслуг в закупке) должен развёртываться с использованием веб-сервера Apache Tomcat 7.0 (система разработана Apache Group в штате Делавэре, США).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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