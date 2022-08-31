«Впервые вышел к народу»: как Михаил Горбачев удивил простых тюменцев

«Вообще сейчас многие будут давать разные оценки его деятельности. Я уверен многие будут говорить, мол, вот, он все развалил… Но я вам скажу вот что — ничего он не развалил! Он хотел все сохранить, он не в силах был этого сделать. Страна была в запущенном состоянии, а попытки Горбачева спасти ситуацию определенной группе не нравились, потому что от власти их отстранили. Мы ведь понимаем, что Советский Союз можно было бы сохранить, но вот так вышло, не получилось. И нельзя винить в этом Горбачева», считает Петрушин.