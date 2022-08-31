«Впервые вышел к народу»: как Михаил Горбачев удивил простых тюменцев

Михаил Сергеевич Горбачев приезжал в Тюмень 5-го сентября 1985-го года. Александр Петрушин вспоминает, что день тогда был хороший, солнечный. Тот сентябрь в целом был удивительным.
В воздухе витал запах перемен, а в каждом сердце теплилась надежда на перемены и светлое будущее.
Отметим, что тогда, Михаил Горбачев, только что занявший должность генерального секретаря ЦК КПСС, планировал масштабную поездку по Тюменской области. Начал он с Нового Уренгоя, потом поехал в Сургут, Нижневартовск.
«Значимость этого визита он хорошо понимал. Он уже тогда знал, что вся экономика страны держится и будет развиваться за счет тюменского топливно-энергетического комплекса. Вот почему его второй визит (первый был в Ленинград) в новой должности был именно к нам», рассказывает Александр Петрушин.
В день приезда Горбачева, в его окружении были министры, включая Бориса Ельцина. Эти визиты проходили необычно, ведь это были первые выходы политиков народ, что само собой удивляло.
«Поэтому что когда Горбачев подъезжал к нашей площади известной, где стоит дедушка Ленин, вся она была полностью заполнена народом. И знаете что тогда произошло? Он остановил кортеж, вышел на улицу и пошел в народ. В то время это был совсем нетипичный поступок, всех, в хорошем смысле, поражал такой новый подход. Особенно по сравнению с предыдущими лидерами страны — Черненко, Андроповым и Брежневым. Поэтому у всех было приподнятое настроение, все ждали, верили и надеялись на перемены», говорит Петрушин, работавший в то время в КГБ по Тюменской области и занимавшийся реабилитацией жертв политических репрессий.
Тогда, в 1985-м году Горбачев был нацелен на развитие экономики страны на базе тюменского топливно-энергетического комплекса.
Он стал первым, кто раскритиковал партийное руководство в Тюменской области.
«А тогда тогда областную партийную организацию возглавлял Геннадий Богомяков, он 17 лет был у руля. Горбачев критиковал его за проваленную социалку. За то, что в Нижневартовске не было даже кинотеатров. Представьте, в молодежном городе, где больше 100 тысяч населения, эта сфера была полностью запущена! А почему? Потому что курс был такой — нефть и газ, все. Доходило да таких лозунгов:"Дадим родине миллион тонн нефти в сутки и один миллиард газа в сутки!», рассказывает Александр Петрушин.
Поэтому в тот год в Тюменской области и случился поворот в сторону социального развития нашей территории. Александр Петрушин убежден, что за это Горбачеву нужно отдать должное, ведь именно этот политик впервые поднят вопрос о социальном развитии Тюменской области, прекрасно понимая значимость местного топливно-энергетического комплекса.
«Вообще сейчас многие будут давать разные оценки его деятельности. Я уверен многие будут говорить, мол, вот, он все развалил… Но я вам скажу вот что — ничего он не развалил! Он хотел все сохранить, он не в силах был этого сделать. Страна была в запущенном состоянии, а попытки Горбачева спасти ситуацию определенной группе не нравились, потому что от власти их отстранили. Мы ведь понимаем, что Советский Союз можно было бы сохранить, но вот так вышло, не получилось. И нельзя винить в этом Горбачева», считает Петрушин.
Александр Петрушин убежден, что, как минимум, для Тюменской области политик сделал много положительного. А потому важно помнить о его достижениях, которые поспособствовали развитию новых сфер жизни жителей нашего региона!
Напомним, что сегодня в Центральной клинической больнице Москвы, после продолжительной болезни, Михаил Горбачев скончался. Ему было 92 года. Известно, что первого и единственного президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой Горбачевой.