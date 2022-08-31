В Тюменской области 1,5 месяца ищут пропавшего пенсионера. К поискам подключился СК

В ориентировке, распространенной «ЛизаАлерт» указано, что рост пенсионера 1,75 метра, телосложение плотное, волосы светлого цвета, глаза серо-голубые. Последний раз, когда его видели, на нем был одет полевой костюм «горка» болотного цвета и галоши черного цвета. Также у мужчины имеется татуировка на правом плече с изображением ракеты и глобуса.