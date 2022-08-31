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В Тюменской области 1,5 месяца ищут пропавшего пенсионера. К поискам подключился СК

31 августа 06:44
Фото: СУ СКР по Тюменской области
В Тюмени полтора месяца продолжаются поиски пропавшего пенсионера, жителя Ишима. 18 июля 59-летний Сергей Горнович ушел из дома и пропал без вести. Поисками пожилого мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры ПО «ЛизаАлерт». Но пока результатов нет.

На данный момент к поисковой операции подключились сотрудники Следственного комитета. В ведомстве пояснили, что по данному факту проводится проверка.

«Следственные органы обращаются к общественности с просьбой оказать содействие в розыске жителя Ишима Сергея Горновича», отметили в СК.

В ориентировке, распространенной «ЛизаАлерт» указано, что рост пенсионера 1,75 метра, телосложение плотное, волосы светлого цвета, глаза серо-голубые. Последний раз, когда его видели, на нем был одет полевой костюм «горка» болотного цвета и галоши черного цвета. Также у мужчины имеется татуировка на правом плече с изображением ракеты и глобуса.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера просят сообщать в Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефону 8(34551) 5-08-10 или 8(34551) 7-98-02 (МО МВД России «Ишимский»).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спустя три недели поисков нашли пропавшего 46-летнего мужчину. К сожалению, он погиб. О причинах смерти информации нет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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