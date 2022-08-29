Жаркая погода вернется в Тюмень ненадолго

Во вторник, 30 августа, ночью термометры покажут + 16 + 17, к полудню воздух прогреется до + 28 + 29. Осадки в этот день маловероятны. В последний день лета ожидается пасмурная погода, но холоднее не станет — в вечернее время температура воздуха составит + 16 + 17, в дневные часы + 27 + 29.