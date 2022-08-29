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Жаркая погода вернется в Тюмень ненадолго

29 августа 02:07
Фото: 1Mi
В Тюмень на этой неделе на два дня придет 29-градусная жара. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 29 августа, ожидается переменная облачность и температура воздуха + 13 + 16 в темное время суток, + 26 + 27 в дневные часы.

Во вторник, 30 августа, ночью термометры покажут + 16 + 17, к полудню воздух прогреется до + 28 + 29. Осадки в этот день маловероятны. В последний день лета ожидается пасмурная погода, но холоднее не станет — в вечернее время температура воздуха составит + 16 + 17, в дневные часы + 27 + 29.

Первый день осени встретит тюменцев переменной облачностью и небольшим похолоданием. Ночью термометры покажут + 16 + 18, днем не поднимутся выше + 23 + 25. Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 2 сентября: переменная облачность и + 16 + 17 в темное время суток, до + 25 днем.

В субботу температура воздуха опустится до + 7 + 10 в ночные часы. Максимальная температура воздуха днем составит + 16 + 18. В воскресенье, 4 сентября, ночью термометры покажут + 6 + 8, в дневные часы не поднимутся выше + 14 + 15. Осадков в эти дни не ожидается.

#Новости#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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